Offre Emploi : Coordonnateur projet marketing – Alouettes de Montréal

Catégorie d’emploi : Sport – Marketing

Titre : Coordonnateur projet marketing

Type d’emploi : Permanent

Horaire : Temps plein

Domaine principal : Marketing, Digital et gestion de projet

Années d’expérience pertinente minimum : 2/3 ans

Date de début : juin 2023

Scolarité minimum : Baccalauréat

À propos de nous:

Fondés en 1946, les Alouettes de Montréal possèdent une riche histoire. L’organisation a fait inscrire son nom à sept reprises sur la Coupe Grey (1949, 1970, 1974, 1977, 2002, 2009, 2010), un trophée décerné chaque année au champion de la Ligue canadienne de football. Ils jouent leurs matchs à domicile au Stade Mémorial Percival-Molson, sur le magnifique mont Royal.

Résumé du poste :

Relevant du Directeur Stratégie, le poste de Coordonnateur, projet marketing a pour mandat de participer à la planification et production des projets marketing dans le but d’atteindre les objectifs de l’organisation ainsi qu’à la participation à la création et la diffusion de contenu, toutes plateformes confondues. Il veillera également à assurer un lien créatif constant et optimal à l’interne avec les départements de production et création, des ventes, des partenariats, ou autres projets liés aux revenus. Il participera également à la réalisation de divers projets (événements ou autres), à la collecte et l’analyse des résultats de campagnes et appuiera le directeur du même service dans la réalisation de ses tâches quotidiennes.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Coordination et support des projets de production marketing:

• Interface quotidienne avec les clients internes de l’organisation pour la réalisation de leurs projets (ventes, partenariats, Produits dérivés…)

• Rédaction de brief et coordination de projets

• Recherche de photos, vidéos, gestion des textes, relecture ;

• Archivage des dossiers multimédias;

• Production et diffusion des publicités externes ;

• Participation à la préparation, mise en place et fonctionnement des animations en stade pour les matchs à domicile de la saison ;

• Collaborer étroitement avec le directeur dans l’élaboration des stratégies, le planning de contenu, la gestion et la tonalité de nos communications ainsi que l’analyses des résultats liés aux initiatives marketing et digitales du club;

• Participe à l’idéation et la scénarisation des contenus;

• Toutes autres tâches connexes en lien direct avec sa fonction.

EXIGENCES DU POSTE

Formation, expérience et langue

• Détenir un baccalauréat en marketing, commerce, administration ou toute autre discipline connexe.

• Posséder un minimum de deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire.

• Bilinguisme (français – anglais) requis tant à l’oral qu’à l’écrit.

• Maîtriser les logiciels Microsoft Office (Word, Excel et Outlook)

Compétences et qualités

• Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de débrouillardise.

• Faire preuve de leadership et de détermination dans le cadre d’implantation de changements.

• Être capable de mener plusieurs dossiers à la fois et ce avec des échéanciers restreints.

• Être structuré et rigoureux.

• Avoir un sens aigu de la négociation, des responsabilités, de la planification et de l’organisation.

• Avoir une très bonne expérience en gestion d’équipes et une grande habileté à résoudre des conflits de façon efficace et proactive.

• Être un joueur d’équipe, avoir du tact, de la diplomatie et des habiletés de communication.

• Disponibilité à travailler hors des heures régulières de travail, principalement le soir et les fins de semaine et hors des lieux réguliers de travail. (Indispensable)

• Posséder un permis de conduire valide.

• Orientation vers les résultats et les performances

• Bonne capacité de s’adapter à un environnement de travail exigeant et variable, de traiter de nombreuses tâches, de gérer des budgets, d’établir un ordre de priorités des projets et de respecter des échéanciers serrés

• Créativité, polyvalence et proactivité pour proposer de nouvelles idées et solutions novatrices.

• Éthique de travail irréprochable et un grand respect de la confidentialité.

• Intérêt pour les sports et connaissance d’enjeux prioritaires dans le domaine un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

• Salaire de base compétitif;

• Programme complet d’avantages sociaux concurrentiels;

• Deux semaines de congés durant l’année et deux semaines durant la période de fin d’année;

• Horaire de travail : 9h00 à 17h00, horaire régulier, mais doit se rendre disponible les soirs et fins de semaine, ainsi que certains selon congés fériés selon les échéanciers à respecter.

Lieu de travail : Principalement nos bureaux du Stade Olympique, mais l’employé sera appelé à se déplacer vers nos autres sites pour son travail.

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue.

Le masculin est utilisé pour alléger la lecture.

Svp, envoyez votre candidature à l’adresse : bpuig@alouettesdemontreal.com