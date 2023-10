Offre Emploi : Creative Designer – Titleist

Rejoins Titleist, la marque de Balle de Golf N°1 !

Titleist et FootJoy sont des noms que les golfeurs du monde entier connaissent. Ces marques sont détenues par Acushnet Company, le plus grand fabricant mondial d’articles de golf, dont le siège est situé à Fairhaven, aux États-Unis. Sa filiale qui assure la commercialisation et la promotion pour la région Mainland Europe (Allemagne, France, Hollande, Belgique, Suisse, Espagne, Portugal, Italie, Autriche, République Tchèque) recherche un Creative Designer pour sa marque Titleist.

Titleist Creative Designer (F/H) Mainland Europe

Intégré au sein du département Marketing Titleist Mainland Europe et sous la supervision du Titleist Creative Content Leader, tu seras en charge des missions suivantes :

CREATION DE CONTENU OFF-LINE

• Concevoir des catalogues, de la documentation promotionnelle, des listes de prix, des supports de ventes et de la PLV.

• Préparer et envoyer nos campagnes de publicité imprimée

• Préparer nos communiqués de presses et supports de communication interne.

CREATION DE CONTENU ON-LINE

• Exécuter nos campagnes média numériques (statiques et animées) pour les différents marchés et sur les différents canaux

de distribution.

• Travailler en étroite collaboration avec le Marketing Digital pour gérer et distribuer notre contenu.

• Adapter et optimiser le contenu créé et reçu par le siège de la marque aux États-Unis.

PRODUCTION DE CONTENU VIDEO

• Elaborer des scénarios et organiser la production de contenu local avec les équipes.

• Être en charge des prises vidéos et audio lors des tournages avec le Creative Content Leader.

• Assurer la post-production des vidéos qui seront distribuées sur nos plateformes.

ADMINISTRATIF & PRODUCTION

• Participer à la planification hebdomadaire des tâches créatives.

• Organiser, gérer et mettre à jour la distribution des contenus aux équipes et aux partenaires externes.

• Relire les travaux créatifs et suggérer des améliorations si nécessaire.

• Travailler en étroite collaboration avec les traducteurs externes et les équipes en interne pour la révision des traductions.

• Interagir avec les fournisseurs pour les besoins de la production

• Gérer les devis avec le Creative Content Leader et les responsables Marketing régionaux

Tu es le ou la candidat(e) idéal(e) pour nous rejoindre si…

• Tu es diplômé(e) dans le domaine du design graphique et ou de la communication.

• Tu as déjà une première expérience d’au moins trois ans dans un rôle similaire.

• Tu es autant à l’aise à l’écrit qu’à l’oral dans la langue de Shakespeare et le contexte international te motive.

• Tu maîtrises les outils informatiques de bureautique (Suite Office et Adobe) : Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects

et Premiere Pro. La connaissance d’Adobe Animate et Google Web Designer est un plus.

• Tu es curieux(se), créatif(ve), et capable de développer des contenus originaux qui suscitent l’engagement.

Nous t’offrons :

• L’opportunité d’intégrer une entreprise de renommée internationale dans le monde du sport et leader sur son marché.

• Un poste en contrat à durée indéterminée, à temps plein.

• Une ambiance de travail chaleureuse et conviviale.

• Titres restaurant pris en charge à 60%.

• Mutuelle d’entreprise compétitive prise en charge à 80%.

• Plan d’épargne interentreprises abondé par l’employeur.

• La possibilité de télétravailler 2 jour/semaine après ta période d’intégration (4 mois).

Poste basé à Montataire (60) – Accessible Trains Grandes Lignes depuis Gare Paris Nord (30 min).

Si tu souhaites postuler, nous t’invitons à envoyer ta candidature avec CV, Lettre de motivation et Portfolio avec la référence TTCREATIVE-MAINLAND avant le 18 novembre 2023 à : Recruitment_Mainland@acushnetgolf.com