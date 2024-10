Offre Emploi : Directeur(trice) Général(e) – SPORSORA

POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)

À partir de décembre 2024/ janvier 2025

SPORSORA est l’organisation référente pour penser et influencer le développement responsable de l’économie du sport. SPORSORA regroupe aujourd’hui plus de 280 acteurs de l’écosystème du sport (annonceurs, agences, organisations sportives, enceintes sportives et arenas, médias, instituts d’études et de formation, start-ups).

Nous organisons une quarantaine d’événements par an, de nombreuses réunions d’experts autour de thématiques importantes dans le domaine du sport, proposons des services à nos membres et menons des actions d’influence.

Nous recrutons notre directeur(trice) général(e).

Vos missions :

Rattaché(e) au président de SPORSORA, vos missions seront les suivantes :

Direction générale

1. Mise en place et pilotage de la stratégie générale de l’organisation décidée avec le bureau exécutif et le conseil d’administration

2. Planification et supervision des activités de l’organisation en lien avec le conseil d’administration (événements, collèges et commissions, services aux membres, communication)

3. Management d’une équipe de 7 personnes

4. Gestion administrative et financière

Réseau

5. Animation et développement du réseau SPORSORA

Influence

6. Porte-parolat de l’organisation auprès des médias

7. Management des actions d’influence auprès des leaders d’opinion institutionnels

Développement

8. Impulsion des actions de développement et d’innovation de SPORSORA.

Ces missions ne sont pas limitatives.

Le profil recherché :

Vous avez une expérience significative d’au moins 10 ans au sein de l’écosystème du sport qui vous confère une bonne compréhension des enjeux du secteur et de ses différentes parties prenantes ainsi qu’une expérience de direction générale.

Nous recherchons un (e) candidat(e) ayant les qualités suivantes :

• Polyvalence, adaptabilité, ayant la capacité à diriger des projets en toute autonomie

• Grande énergie pour embarquer toutes les parties prenantes

• Rigueur dans la gestion

• Grande aisance relationnelle facilitant le networking

• Capacité à interagir avec de grands dirigeants et des acteurs politiques

• Capacité à prendre la parole en public et animer des débats

• Personnalité en capacité d’incarner l’organisation

• Bon niveau d’anglais

Pourquoi SPORSORA ?

• SPORSORA est aujourd’hui une organisation très reconnue pour son utilité dans le secteur du sport,

• SPORSORA vous permettra d’entrer en contact direct avec les acteurs de l’économie du sport (sponsors, détenteurs de droits, agences, médias …) et d’appréhender les enjeux majeurs de notre secteur.

• C’est l’opportunité d’agir avec autonomie et pro-activité au sein d’une structure légère et dynamique qui vous donnera de grandes responsabilités.

• Dans une période de fort développement de l’organisation, vos missions seront très variées.

Les conditions :

Type : CDI

Lieu : Stade Jean Bouin

Rémunération : en fonction du profil

CV et lettre de motivation à adresser avant le 8 novembre à emilie.geffre@sporsora.com