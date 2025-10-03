Offre Emploi : E-Merchandiser – Eagles Group

Envie de rejoindre un Groupe unique et ambitieux ?

Grâce à un modèle économique articulé autour du football masculin et ouvert sur l’international, Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique Lyonnais se démarque dans le paysage français du sport professionnel. Propriétaire de notre Stade, nous avons à cœur de respecter les enjeux socio-économiques tout en étant un acteur responsable et engagé dans la vie locale.

Notre dynamisme incarné par notre équipe masculine et notre Academy mixte nous incite à innover sans cesse et à nous adapter aux profonds changements de notre coeur de métier.

Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois, nous recherchons notre futur(e) E-Merchandiser (H-F) afin de renforcer notre activité e-commerce.

Rattaché(e) à la Direction Business et au sein des équipes Merchandising, vous participerez à l’animation opérationnelle du site e-commerce.

Dans ce cadre, vous serez garant de l’ergonomie des rubriques, vous mettrez en scène les produits à travers des visuels et contenus adaptés, et assurerez la mise en avant des offres commerciales. Vous contribuerez également à la rédaction des fiches produits en lien avec l’équipe Produit, à la création des références dans l’outil de gestion commerciale, et au suivi des indicateurs de performance.

Votre connaissance du métier, ainsi qu’une veille concurrentielle régulière vous permettra d’identifier les meilleures pratiques du marché, étudier les attentes clients et évaluer l’impact des actions menées sur la performance du site.

En collaboration avec l’équipe digitale, une attention particulière sera portée à l’intégration des bonnes pratiques SEO.

Enfin, votre capacité à travailler de manière transversale garantira une coordination avec les services internes tels que le service Client ou la Logistique, pour assurer une bonne gestion commerciale et la livraison des clients afférente.

Issu(e) d’une formation supérieure en commerce, avec une spécialisation en e-commerce, web marketing ou e-business, et disposant d’une expérience confirmée en tant que E merchandiser. La maîtrise des outils web, des environnements ERP et Prestashop, ainsi qu’un bon niveau d’anglais, sont indispensables pour réussir dans cette fonction.

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Pour vous donner un avant-goût de votre quotidien parmi nous, voici quelques-uns de nos avantages :

Une vraie qualité de vie au travail, au cœur de notre politique RH (partenariat avec une salle de sport à proximité des bureaux, nombreux évènements conviviaux organisés tout au long de l’année, une assistance sociale à votre disposition) ;

Un parcours d’intégration unique ;

La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.

Pour postuler, c’est ici.