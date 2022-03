Offre Emploi : Event Manager – International Street Soccer Federation

L’ISSF (International Street Soccer Federation) existe depuis près de 12 ans maintenant. Lors des quatre premières années de son existence, nous avons connu un succès rapide. De grandes marques internationales et nationales se sont associées pour différents types de projets et contrats.

Les marques telles que MTV, GAME ONE , NIKE , UBISOFT , TF1 VIDEO, et LE STADE DE FRANCE ont travaillé avec nous.

Aujourd’hui, après plusieurs années de silence, la ISSF se lance un nouveau défi, fort de son expérience dans l’organisation d’évènements avec ces grandes marques. L’International Street Soccer Federation produit le premier grand Show d’envergure mixant le Street Soccer et la danse HIP HOP (Break dance) !!!

Pour cette nouvelle production d’envergure internationale, nous avons recruté les meilleurs talents à travers l’Europe.

Le show sera vendu en priorité sur deux marchés principaux: USA et CANADA.

NOS BESOINS

Nous recherchons dès maintenant 2 EVENT MANAGERS .

Sa mission:

– Aider à l’encadrement des artistes lors des répétitions.

– Assurer la gestion complète des répétitions qui se dérouleront à PARIS.

– Aider à la sélection des lieux de répétitions.

– Respecter le cahier des charges des répétitions.

– Envoyer un compte-rendu après chaque séance de répétition.

– Aider à l’application stricte des mesures de covid 19 lors des répétitions en accord avec les directives gouvernementales en vigueur.

– Aide a l’encadrement des artistes: réservation des billets de transport et des hôtels.

Son profil:

De préférence issu d’un Master management sport et évènementiel.

Son experience:

Une personne curieuse, aimant le sport et le monde du divertissement en général. Une ou plusieurs années d’expérience dans l’évènementiel serait un plus.

Sa rémunération:

possibilité d’une prime quand le show sera vendu!!

QUALIFICATION :

Contact : ngahan@live.com