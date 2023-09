Offre Emploi : Gestionnaire de Billetterie – Amiens SC Football

Basée à Amiens, Carré Vert est une agence événementielle et de marketing sportif, qui a pour activités :

– La régie de l’Amiens SC Football : commercial & billetterie.

– La conception et l’organisation d’événements corporate – Nord de France.

– La régie d’espaces événementiels : stade Crédit Agricole la Licorne (Amiens) – espace Empreinte (Beauvais) – espace Croix Rompue (Amiens).

Vous aimez le foot, les datas et les stades pleins, vous êtes sûrement le futur Gestionnaire de Billetterie des de l’Amiens SC Football qui évolue en Ligue 2 BKT.

• Paramétrer et piloter les logiciels de Billetterie (EAS) et de contrôle d’accès (SkiData).

• Définir et déployer la stratégie commerciale mise en place conjointement avec votre responsable hiérarchique.

• Développer le chiffre d’affaires de l’ensemble des produits de billetterie BtoC de l’Amiens SC, principalement à destination du grand public, des CSE, et des clubs de football.

• Encadrer et déployer l’équipe de guichetiers les jours de match.

• Consolider les bases de données et déployer vos activations markeing en lien avec le service communication.

• Veiller à la bonne exécution des procédures d’administration des ventes et au suivi financier de votre activité.

Profil :

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience significative en billetterie et ticketing sur des produits « Entertainment », sport, spectacle, culture …

Passionné(e) par les Data et les activations marketing, vous avez la capacité d’établir des relations de confiance avec l’ensemble de vos interlocuteurs commerciaux et opérationnels.

Ce poste requiert une grande rigueur et une capacité organisationnelle reconnue.

Après une première expérience réussie, vous souhaitez vous engager pleinement dans le projet de développement du club et de l’agence en rejoignant un cadre de travail « familial » et bienveillant.

Tout autant que votre parcours, votre état d’esprit, votre sens de l’initiative et du détail feront la différence.

Vous disposez d’une belle aisance relationnelle, d’un bon niveau d’orthographe.

​Conditions :

• Date de prise de fonction : rapide – poste vacant en novembre.

• Type de contrat : CDI.

• Expérience : 3 ans minimum.

• Rémunération : préciser vos prétentions salariales – brut annuel.

• Niveau d’étude : Supérieur – formation commerce, marketing, datas …

• Permis B et véhicule personnel requis.

• Poste basé à Amiens au Stade Crédit Agricole la Licorne.

​Rejoignez-nous sur recrutement@agence-carrevert.com

Référence à indiquer impérativement dans le nom de vos fichiers (CV et lettre de motivation) : BILLETASC