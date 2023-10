Offre Emploi : Influence & PR Manager – HAVAS PLAY

HAVAS PLAY : « Nous croyons au pouvoir des Passions et des Communautés »

Havas Play est le fruit de l’union des deux agences Havas Sports & Entertainment et Socialyse Paris fortes d’une expertise inégalée en sponsoring, partenariats média, social et data média, ainsi que d’une percée sans précédent sur la scène créative internationale. Cette nouvelle agence s’appuie également sur les assets et expertises des différentes filiales de Vivendi.

Havas Play place les marques au cœur des passions, des communautés et des conversations pour nourrir leur capacité à changer la vie des gens et le monde qui nous entoure.

Havas Play propose aux marques de s’adresser aux communautés de manière plus ludique, sincère, juste et non intrusive. L’agence se nourrit des passions, des centres d’intérêts mais aussi des préoccupations qui rassemblent les gens en communautés, afin d’inscrire les marques dans la vraie vie, dans les médias, sur les réseaux sociaux ou encore le métavers.

Notre vision unique sur le marché, nous la déployons sur l’ensemble de ses territoires d’expression : sport, gaming & esport, entertainment, culture et le web3 et métavers. Nous regroupons toutes les expertises d’une agence de communication : Planning strat’, création, data & insights, social et digital, média et opérations spéciales, production, influence, RP et événementiel.

Nous accompagnons des ambitieux clients, parmi lesquels : ALL (groupe Accor), Alpine, ASICS, BKT, Boiron, Canal+, Carrefour, Coca-Cola, Crédit Agricole, EDF, FDJ, France 2023, GMF, Hyundai – KIA, Louis Vuitton, Île de la Réunion Tourisme, JDE, la SPA, Leroy-Merlin, Mathon.fr, Meetic, Meta, Orange, UEFA…

L’ÉQUIPE

Dans l’état d’esprit d’Havas Play, le département RP & Influence se construit jour après jour avec une équipe de 5 personnes composée d’un Influence & PR Manager, d’Influence & PR Officer, d’Influence & PR Consultant …

Tu intègreras cette équipe sous la responsabilité d’Audélia LELOUP, Head of Influence & PR.

En étroite collaboration avec elle, tu interviendras sur les campagnes mises en place pour nos clients, sur les appels d’offres et la communication de l’agence.

Ainsi, la cellule RP & Influence accompagne au quotidien ses clients en proposant des campagnes de relations presse et/ou des campagnes d’’influence paid et non-paid.

LE RÔLE ET LES MISSIONS QU’ON TE PROPOSE

Ton rôle consistera à élaborer des stratégies de relations presse, ou d’influence (e-rp ou paid), de mettre en place des campagnes, d’assurer le suivi de ces campagnes et d’en tirer un bilan aussi bien quantitatif que qualitatif.

Et, tu seras un(e) leader managérial(e) et commercial(e). Dans un univers où les RP & I’influence s’élaborent en équipe, tu en seras le chef d’orchestre.

Tes missions seront, entre autres, de :

Définir des stratégies RP & Influence pour des clients

Participer aux brainstomings avec la création et les équipes projets

Construire les recommandations et les présenter

Superviser la mise en place de campagne RP & Influence de A à Z

Intervenir sur les missions de conseil en RP & Influence vendues

Partager son savoir-faire, ses connaissances dans les médias et son réseau de journalistes et d’influenceurs)

TOI, TES ATOUTS POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Tu as au moins 6 ans d’expériences en RP & Influence en agence de communication et des références solides sur des sujets sport, entertainment ou event ;

Tu maîtrises autant les codes des « RP classiques » que de l’influence (e-rp et influence marketing)

Tu as des convictions à défendre et de la souplesse pour les enrichir des contributions de tous

Plein de qualités, mais notamment : enthousiasme, solidarité, engagement

Tu aimes le sport et l’entertainment, mais pas que.

Et, tu es fluent in english, mais genre vraiment.

Contrat : CDI

Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine

Date : Dès que possible 🤩

Puteaux – HavasVillage

Chez Havas Play, nous sommes convaincus que créativité et diversité sont liées. C’est pourquoi nous nous attachons à étudier toutes les candidatures sans distinction de genre, d’ethnicité, de religion, d’orientation sexuelle, de statut social, de handicap ou d’âge.

L’agence est également mobilisée autour des enjeux RSE :

Agence Active (3 étoiles),

ISO 14001,

Ecovadis.

