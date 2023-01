Offre Emploi : Ingénieur Produits – Babolat

Lieu : Vaise (69)

Type de contrat : CDD de 10 mois à pourvoir immédiatement

Nous recherchons un : Ingénieur Produits H/F

BABOLAT, PERFORMANCE ET INNOVATION…

Babolat entreprise multinationale à taille humaine, invente, innove et conçoit l’équipement complet du joueur de tennis, de badminton et de padel depuis 1875. Leader du marché de l’équipement des joueurs, nous comptons aujourd’hui près de 380 collaborateurs, et sommes présents commercialement dans plus de 160 pays.

Notre motivation est d’apporter aux joueurs de raquettes une gamme de produit haute qualité et haute technologie.

Nous sommes fiers aujourd’hui d’équiper des athlètes renommés comme Rafael Nadal, Carlos Alacaraz, Dominic Thiem, Félix Auger Aliassime, Garbine Muguruza, Ana Kontaveit, Danielle Collins, Karolina Pliskova, Stéphane Houdet, Hongyan Pi, Xuefei Qi, Juan Lebron et Virginia Riera.

Si la passion vous anime, l’innovation vous passionne, la qualité et la satisfaction client vous motivent et le respect des autres est votre valeur première, rejoignez notre équipe.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

Au sein de l’équipe R&D, nous recherchons un(e) Ingénieur Produits. Vous assurez le développement de nouveaux produits, de nouveaux matériaux ou procédés afin de favoriser l’innovation et la compétitivité de l’entreprise, de la conception du produit jusqu’à sa mise en oeuvre industrielle. Pour ce faire, vous réalisez une veille technologique dans le but de faire évoluer le développement du produit. Dans un esprit de collaboration, vous serez amener à travailler avec les équipes marketing et le département Innovation dans le but de créer et d’alimenter le plan d’anticipation pour préparer les développements des produits futurs.

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable R&D, vos principales missions sont :

1/ Animer, coordonner et valider le développement d’un nouveau produit

Depuis la réception du brief produit du chef de produit, l’ingénieur produits doit :

– Analyser le brief et si besoin l’optimiser en proposant des modifications dans le but d’atteindre les objectifs coût, qualité, délais (CQD), nécessaire à la validation

– Analyser les possibilités et contraintes techniques

– Définir le portrait robot du produit

– Coordonner les activités de simulation numériques

– Définir les matériaux et les processus de fabrication

– Piloter les activités de prototypage

– Définir le plan de validation produit en collaboration avec le Perf Lab (Labo et Sensoriel)

– Piloter l’activité des designers

– Définir avec les fournisseurs les solutions techniques nécessaires à l’industrialisation et à la fabrication du produit en tenant compte des impacts (CQD)

– Être garant du bon développement technique (CQD) en travaillant de façon transversale avec le marketing, le Performance Lab les achats, la qualité et la logistique

– Valider la Pilot Run

– Rédiger le cahier des charges techniques et valider l’inspection

2/ Veille technologique

– Réaliser une veille des brevets et des publications mensuelle

– Participer à des salons/journées techniques sur des thématiques variées telles que matériaux, procédés, biomécanique, nouvelles technologies

– Faire une veille des produits innovants dans le secteur des sports et loisirs, et domaines industriels en lien avec les produits

– Rechercher de nouveaux partenaires (université, centre technique, industriel)

– Constituer un réseau d’experts pouvant alimenter des séances de créativité et pouvoir s’appuyer sur des compétences spécifiques

– Assurer une veille législative et institutionnelle (ITF, réglementation Reach normes produits,…)

– Réaliser une veille des nouveaux moyens de conception (ex : simulation numérique, impression 3D)

3/ Animer, coordonner ou réaliser des études de recherche

-Mener des études de recherche compréhension produit/joueur, nouveaux matériaux/construction produits, nouveaux procédés industriels

SI VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS CE PROFIL

Vous êtes titulaire d’une formation supérieure type Bac+ 5 Ecole d’Ingénieur (sciences des matériaux polymères et composites, chimie, génie mécanique), ou autre équivalent Vous disposez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, en qualité d’Ingénieur Produits, dans le développement de produits.

Vous avez une parfaite connaissance des matériaux composites, de la plasturgie, ainsi qu’une expérience en plan de validation et en gestion de projet. La connaissance des processus de production et prototypes, est un prérequis pour cette mission.

Enfin, la maîtrise de l’anglais est nécessaire pour ce poste.

Votre intérêt pour les sports de raquette sera un plus.

Ce poste est ouvert en CDD pour une durée de 10 mois, avec une potentielle transformation en CDI.

Rejoignez l’aventure Babolat

Pour postuler : recrutement@babolat.com