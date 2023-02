Offre Emploi : Prévisionniste des ventes – Babolat

Lieu : Vaise (69)

Type de contrat : CDD d’au moins 6 mois

Nous recherchons un : Prévisionniste des ventes H/F

BABOLAT, PERFORMANCE ET INNOVATION…

Babolat entreprise multinationale à taille humaine, invente, innove et conçoit l’équipement complet du joueur de tennis, de badminton et de padel depuis 1875 Leader du marché de l’équipement des joueurs, nous comptons aujourd’hui près de 380 collaborateurs, et sommes présents commercialement dans plus de 160 pays.

Notre motivation est d’apporter aux joueurs de raquettes une gamme de produit haute qualité et haute technologie.

Nous sommes fiers aujourd’hui d’équiper des athlètes renommés comme Rafael Nadal, Carlos Alacaraz Dominic Thiem Félix Auger Aliassime Garbine Muguruza Ana Kontaveit Danielle Collins, Karolina Pliskova Stéphane Houdet Hongyan Pi, Xuefei Qi Juan Lebron et Virginia Riera.

Si la passion vous anime, l’innovation vous passionne, la qualité et la satisfaction client vous motivent et le respect des autres est votre valeur première, rejoignez notre équipe.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

Afin de renforcer le service prévisions des ventes nous recherchons un prévisionniste des ventes en CDD pour une durée minimum de 6 mois Les missions principales sont d’être garant de l’animation du processus de prévisions de ventes sur un portefeuille de produits défini ainsi que de piloter différents projets d’évolution des processus en place.

Dans ce cadre, vos principales missions sont de :

Participer au processus S&OP et animer les sous routines liées aux prévisions de ventes :

o Participer à l’amélioration continue du processus

o Animer les sondages marchés

o Réviser mensuellement les prévisions avec les équipes marketing

o Présenter et faire valider mensuellement les prévisions avec les Responsables commerciaux et marketing

Participer au bon fonctionnement et à l’évolution de notre APS de prévisions ventes (Colibri Vision) :

o Paramétrer les nouveaux produits

o S’assurer de la fiabilité des données

o Créer et améliorer les KPI

Gérer un portefeuille de produits spécifique :

o Planifier et animer les réunions avec le marketing

o Suivre l’évolution des collections et du cycle de vie des produits

o Mettre à jour les prévisions ventes dans Colibri

Gérer les demandes journalières liées au processus de prévisions de ventes :

o Répondre aux demandes des approvisionneurs

o Répondre aux besoins de reporting à destination du marketing ou des ventes

Participer à l’amélioration continue des processus en place

SI VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS CE PROFIL

– De formation bac +4/5, type Ecole de commerce ou équivalent spécialité supply chain .

– Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste équivalent, en coordination avec des équipes marketing et commerciales.

– Vous avez déjà pris part à un processus S&OP dans vos précédentes expériences et avez déjà piloté un ou plusieurs projets de change management.

– La maitrise d’Orli et/ou Colibri est un plus.

– Un anglais courant est souhaité pour ce poste.

Rejoignez l’aventure Babolat !

Contact : recrutement@babolat.com