Offre Emploi : Rédacteur web / Journaliste – Sport Buzz Business

Si tu es passionné de sport et que tu t’intéresses à son univers économique, notre offre peut t’intéresser.

Le site Sport Buzz Business, lancé en 2012, est spécialisé dans l’actualité du Sport Business, du Marketing Sportif et du Sponsoring.

Afin de continuer notre développement, nous recherchons actuellement un Rédacteur Web / Journaliste Sportif talentueux en freelance / travailleur indépendant.

Description du rôle

En tant que Rédacteur Web / Journaliste Sportif Freelance pour Sport Buzz Business, tu auras l’opportunité de contribuer à la création de contenus liés au monde du sport et à ses aspects économiques. Ton rôle consistera à rédiger des articles, des analyses, des interviews… pour éclairer nos lecteurs sur les tendances, les enjeux économiques et les évolutions majeures dans l’industrie sportive.

Responsabilités

– Rédiger des articles de presse sur des sujets sportifs lié au marketing, sponsoring et business (médias, fan expérience…)

– Collaborer avec notre équipe éditoriale pour développer des sujets uniques

– Rechercher et analyser des données pour créer des analyses approfondies sur le sport business

– Créer des contenus originaux pour les médias sociaux

– Assister à des conférences de presse, événements sportifs, présentations de produits pour des marques et inauguration

Profil recherché

– Expérience avérée en tant que journaliste sportif ou rédacteur web sportif

– Excellentes compétences rédactionnelles

– Connaissance approfondie des règles, des tendances et des événements sportifs actuels économique et marketing

– Familiarité avec les bases du référencement SEO, contribuant ainsi à l’optimisation de la visibilité des articles.

– Capacité à travailler de manière autonome et à respecter des délais serrés

Informations complémentaires

Début : Dès que possible

Rémunération selon le profil et l’expérience

Lieu : Lyon (69002) / télétravail possible

Comment postuler

Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer votre CV et des références de votre travail journalistique sportif à l’adresse e-mail infos@sportbuzzbusiness.fr avec la référence [Freelance] Rédacteur web / journaliste sportif