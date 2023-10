Offre Emploi : Responsable Communication Corporate (H/F) – Paris Saint-Germain

Dans le cadre d’un CDI, le/la futur/e collaborateur/trice serait amené à Promouvoir la marque au travers d’actions de communication Corporate.

Description:

MISSIONS /RESPONSABILITES

• Identifier, créer et mettre en action des plans media ciblés afin d’assurer et d’augmenter l’exposition médiatique du Paris Saint-Germain.

• Développer et exécuter les plans et stratégies de communication en conjonction avec les objectifs business.

• Rédiger, mettre en page et diffuser des communiqués de presse, des bulletins d’information média, des contenus de communication destinés à la presse écrite et internet.

• Conseiller la Direction sur les initiatives de communication Corporate.

• Positionner dans les media le travail des dirigeants, des joueurs et de la Fondation afin de générer et maintenir une exposition pertinente dans les médias nationaux et internationaux.

• Tisser des liens avec les bureaux de presse des sponsors et partenaires, les journalistes business nationaux et internationaux, les contacts en charge de la communication Corporate dans les ligues et fédérations.

• Faire un suivi et une valorisation de la couverture médiatique générée par les efforts de la communication Corporate.

• Déterminer les meilleurs canaux de communication afin d’inciter la presse à s’emparer de l’information et de la diffuser.

• Contribuer à la définition des événements/informations qui susciteront le buzz.

PERIMETRE D’INTERVENTION

Nombre de personnes à encadrer (direct/indirect) :

Interlocuteurs internes : marketing, digital et media club

Interlocuteurs externes : presse

Budget à gérer : confidentiel

Implication dans une ou plusieurs instances : Non

Déplacements : France : % du temps à définir Etranger : % du temps à définir

COMPETENCES REQUISES

• Savoirs :

– Connaissance du milieu de l’Entertainment

– Avoir un réseau journaliste

• Compétences comportementales :

– Etre un ambassadeur du Paris Saint-Germain

– Excellent relationnel

– Capacité à prendre du recul

– Sens du service

– Rigueur

– Flexibilité

– Créativité et forte sensibilité au digital

– Résistance à la charge de travail

– Forte capacité à livrer

– Autonome

– Ouverture d’esprit

– Fort caractère

– Prise en compte des remarques/axes d’améliorations

PROFIL RECHERCHE

• Formation/diplômes

Etre titulaire d’un Bac+4 minimum en Communication et/ou Marketing et Publicité.

•Expérience professionnelle

Avoir une expérience minimum de 4 années, en tant que responsable communication Corporate ou toute autre fonction équivalente en agence ou dans des sociétés type : M6, société de musique ou gros portail internet (AOL, yahoo, Club Internet), Eurosport, Figaro…

Avoir déjà travaillé avec la Presse

• Langues

Parfaite maîtrise de l’anglais (oral et écrit) une autre langue serait un plus.

