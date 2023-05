Offre Emploi : Responsable de secteur Paris – PUMA

RESPONSABLE DE SECTEUR PARIS H/F

Paris, France

YOUR MISSION

L’univers du commerce et du sport te passionne ? Tu rêves de travailler pour un des leaders d’équipement sportif et tu as le goût du challenge ?

Alors rejoins nos équipes Sales et deviens notre nouveau·elle Responsable de Secteur pour Paris.

On comptera sur toi pour réaliser ces différentes missions :

Vendre les collections Puma et négocier les budgets d’achats : tu sauras atteindre tes objectifs et développer le chiffre d’affaires du secteur grâce à tes qualités de fin négociateur

Optimiser la visibilité de la marque en point de vente, tu n’auras de cesse de développer l’espace accordé à tes gammes de produits : gain de linéaire, négociation de têtes de gondoles ou autres espaces promotionnels seront ton réflexe à chaque visite de point de vente !

Analyser les performances de la marque : tu apporteras une véritable valeur ajoutée à tes clients à travers l’analyse chiffrée des ventes qui te permettra d’activer les bons leviers au bon moment

Piloter ton secteur avec rigueur : gestion des carnets de commandes, niveaux de stocks clients, suivi des indicateurs clés, bref, les chiffres ne te font pas peur !

Être l’ambassadeur de la marque, grâce aux formations produits ou recommandations merchandising que tu partageras avec tes clients.

YOUR TALENT

Tu es issu·e d’une formation Bac+5 et tu as au moins deux années d’expérience significative en tant que responsable de secteur sur le terrain.

Ton excellent relationnel et ta prise de recul te permettent d’être un·e fin·e négociateur·rice.

Charismatique, tu es doué·e pour créer un lien de confiance avec ceux qui t’entourent.

Sportif.ve dans l’âme, ta plus grande source de motivation : relever de nouveaux défis !

Ton implication et ton engagement sont synonymes de performance #ForeverFaster

Rejoindre la #PUMAFAM c’est :

Un véhicule de fonction, un PC, un Ipad et un smartphone.

Intégrer un secteur dynamique et passionnant #ForeverFaster

Être accompagné·e dans ton développement professionnel

D’excellentes opportunités de carrières et sur tous les métiers

Travailler dans un environnement international au quotidien

Un salaire fixe sur 13 mois, des bonus variables, intéressement et participation.

Des avantages CSE

Une mutuelle prise en charge à 100%

Des remises sympas sur nos produits !

