Offre Emploi : Responsable Développement RH – Babolat

BABOLAT, PERFORMANCE ET INNOVATION…

Babolat entreprise multinationale à taille humaine, invente, innove et conçoit l’équipement complet du joueur de tennis, de badminton et de padel depuis 1875 Leader du marché de l’équipement des joueurs, nous comptons aujourd’hui près de 380 collaborateurs, et sommes présents commercialement dans plus de 160 pays.

Notre motivation est d’apporter aux joueurs de raquettes une gamme de produit haute qualité et haute technologie.

Nous sommes fiers aujourd’hui d’équiper des athlètes renommés comme Rafael Nadal, Carlos Alacaraz Dominic Thiem Félix Auger Aliassime Garbine Muguruza Ana Kontaveit Danielle Collins, Karolina Pliskova Stéphane Houdet Hongyan Pi, Xuefei Qi Juan Lebron et Virginia Riera.

Si la passion vous anime, l’innovation vous passionne, la qualité et la satisfaction client vous motivent et le respect des autres est votre valeur première, rejoignez notre équipe.

Ce que nous vous proposons

Rattaché(e) à la Directrice RH Adjointe, le Responsable Développement RH, s’assure de l’efficacité durable des meilleurs talents dans l’objectif de maintenir l’innovation et la performance de l’entreprise à un niveau élevé.

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

Recrutement :

• Étudier les besoins d’embauche potentiels et établir le plan de recrutement

• Piloter le plan de recrutement avec les différents acteurs internes et externes

• Réaliser des recrutements de A à Z, en France et à l’international

• Définir et animer le plan de communication RH sur les réseaux sociaux internes et externes

• Développer et animer les relations écoles en lien avec les enjeux de Babolat

• Elaborer des KPI et mettre en place des actions correctrices en fonction des résultats

Onboarding :

• Piloter les différents parcours d’intégrations en fonction des populations (stages, cadres, cadres supérieurs)

• Optimiser le processus d’intégration en explorant différentes solutions (digitalisation…)

• Réaliser des benchmarks/veilles sur les pratiques

Développement des compétences et formation :

• Co-construire et déployer le plan de développement des compétences

• Réaliser les appels d’offres, sélectionner les prestataires, conduire les modalités de construction et de déploiement pour les formations internes ou externes

• Effectuer ou participer à l’ingénierie de certains modules

• Gérer le budget de formation en France et à l’international et optimiser les financements

• Superviser l’animation des formateurs internes de l’entreprise

Projets transverses :

• Développer et optimiser les différents processus pour les rendre plus attractifs et transverses

• Accompagner des projets internes à l’échelle du groupe

Si vous vous reconnaissez dans ce profil

De formation Bac +5 en RH/Commerce, vous disposez d’une expérience minimum de 8 ans dans le domaine du développement RH, orienté sur les thématiques du recrutement, intégration, formation et développement des compétences. Une expérience significative dans une ETI internationale, spécialisée dans le sport est un plus.

Vous disposez d’une expertise en pilotage stratégique et opérationnel du recrutement en France et à l’international. Vous avez déjà eu l’occasion d’intervenir sur de la gestion de projet et du change management.

Vous avez idéalement une connaissance de la brique « Talent » d’ADP et d’EOLIA Software.

Votre avez un niveau d’anglais courant.

Enfin, la proactivité, le sens des priorités, votre aisance relationnelle et une capacité à fédérer des équipes autour des projets, seront nécessaires pour réussir dans ce poste.

Rejoignez l’aventure Babolat !

Lieu : Lyon / Vaise (69)

Type de contrat : CDI

Pour postuler : recrutement@babolat.com