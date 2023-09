Offre Emploi : Responsable village Olympique Tahiti – Paris 2024

Description:

Localisation: Polynésie Française – Tahiti

Paris 2024, c’est une équipe de plus d’un millier de collaborateurs passionnés qui ensemble, s’apprêtent à offrir au monde entier le plus grand événement jamais organisé en France : Les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Être un collaborateur de Paris 2024 c’est partager une aventure humaine unique.

C’est l’opportunité de développer ses compétences comme nulle part ailleurs pour un projet rapide, challengeant et sur le devant de la scène. C’est un véritable accélérateur de carrière.

C’est chaque jour s’approcher du but et se challenger pour donner le meilleur : Partage, Exigence, Créativité.

A Teahupo’o, les athlètes feront face à un défi à la hauteur d’une compétition olympique et les téléspectateurs à un spectacle sportif à couper le souffle. Le site de compétition quant à lui est pensé de manière respectueuse permettant de préserver l’environnement exceptionnel de l’île. Les espaces de célébrations permettront aux spectateurs de profiter de la compétition et de l’ambiance, tout en célébrant à la fois la culture polynésienne, l’esprit olympique et les valeurs de Paris 2024.

Dans ce contexte, le(a) Responsable Village Olympique a pour mission de concevoir, définir et livrer la l’ensemble des opérations et des services du Village Olympique (Village des athlètes), sous la responsabilité fonctionnelle du manager des Opérations des villages à Paris et sous la responsabilité opérationnelle de la Directrice du Site de Tahiti pour définir et mettre en œuvre l’ensemble des différents niveaux de services et des dispositifs opérationnels pour le compte des athlètes et de leurs délégations durant les des Jeux Olympiques.

MISSIONS ET RESPONSABILITES PRINCIPALES

• Manager l’équipe opérationnelle en charge de la livraison des opérations sur son périmètre,

• Durant la phase de plannification, garantir la mise en œuvre des opérations (sécurité, accréditation, médical, technologie…) et des services (hébergement, restauration, transport) au sein du village Olympique,

• Participer à la rédaction des politiques & procédures du Village Olympique,

• Être le point de contact dédié du propriétaire du Village Olympique et de ses équipes,

• Assurer la relation client « à distance » (essentiellement courriels et visioconférences) auprès des différents accrédités étrangers qui seront hébergés au sein du Village Olympique, puis sur site,

• Assurer l’interface avec les différents prestataires impliqués dans les opérations du Village Olympique,

• Former les Volontaires à leur future mission sur le Village Olympique, puis les accompagner dans leur mission

• Planifier et superviser des interventions durant la phase bump-in (installation) et de bump-out (désinstallation) du village en interface avec les équipes logistique et autres services (sécurité, accréditation, restauration, signalétique, etc.),

• Onboarder les prestataires pour mettre en place les opérations sur les sujets Facilities,

VOS ATOUTS POUR REUSSIR

• Formation type Bac +5 en Facility management ou Gestion de projet

• 3 à 7 ans d’expérience dans le secteur de la gestion de projet événementiel et/ou du facility management et/ou du secteur hôtelier.

• Capacité à travailler en mode projet, autonomie et adaptabilité

• Capacité à s’adapter dans un contexte exigeant pouvant s’avérer ponctuellement stressant et impliquant de nombreuses parties prenantes ayant des attentes parfois antagonistes,

• Excellente Maitrise du Français et de l’Anglais à l’écrit, comme à l’oral,

• Permis voiture

Type de contrat: Durée fixe CDD

Paris 2024 privilégie l’embauche locale, les frais de relocation ne seront pas pris en charge.

Rejoindre Paris 2024 c’est rejoindre une équipe guidée par des valeurs fortes :

Le Partage : C’est l’ambition de faire avec les autres ;

La Créativité : C’est l’ambition de faire différemment, de rendre possible l’impossible, être audacieux ;

L’Exigence : C’est l’ambition de faire toujours mieux.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Si vous faites partie d’une grande entreprise vous pouvez être, avec l’accord votre employeur, mis à disposition de Paris 2024 pour des missions variées tout en restant salarié de votre entreprise.

Ou peut-être êtes-vous éligible au congé sabbatique ?

Votre candidature sera étudiée par l’équipe recrutement de Paris 2024 avec le soutien de Randstad, Supporteur Officiel.

Pour postuler, rendez-vous ici