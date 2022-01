Offre Emploi : Senior Digital Account Manager – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence mondiale spécialisée dans la gestion des droits marketings et audiovisuels sportifs. SPORTFIVE offre aux clubs, fédérations et événements sportifs son expérience et son savoir-faire unique dans la gestion du sport professionnel : commercialisation de droits média et droits marketing, hospitalité, stadium consulting et client servicing. SPORTFIVE accompagne également les marques dans leur stratégie de communication par le sport.

La Direction DIGITAL & BUSINESS DEVELOPMENT recherche un.e Senior Digital Account Manager.

L’équipe Digitale de SPORTFIVE travaille en transverse avec les différents pôles de l’agence (Marketing & Commercial, Activation, Business Intelligence) pour accompagner les ayants-droit dans leur développement digital et commercial et proposer aux marques des dispositifs sur-mesure répondant à leurs objectifs.

Vous aurez notamment pour mission de :

Sponsoring Digital & consulting

• Proposer des recommandations stratégiques pour accompagner nos ayants-droits sur leur développement digital (développement d’audience, engagement et monétisation)

• Participer à la création d’offres commerciales pour augmenter les revenus sponsoring de nos ayants-droits via leurs supports et contenus digitaux

• Développer l’inventaire digital avec des idées créatives de contenus attractifs pour les annonceurs et les fans

Stratégies d’amplification

• Participer à la planification et la gestion de l’amplification des campagnes sponsoring et activation de l’agence, en collaboration avec différentes équipes (social media, marketing, brand services), sur du paid media notamment

• Aider à la définition d’objectifs chiffrés pour les campagnes, avec plan associé pour les atteindre

Innovation et tendances digitales

• Identifier et suivre les nouvelles tendances en termes de marketing digital, technologies, de nouveaux business models, pour créer de nouvelles opportunités pour SPORTFIVE et ses clients

• Prospecter activement des startups et prestataires techniques (rendez-vous, salons, conférences etc.) pour maintenir un réseau à activer en fonction des besoins

• Coordination et mise en place d’un process de partage de l’information au sein de l’agence pour stimuler la réflexion

• Suivre les best practices digitales dans le monde du sport et du divertissement, et les partager régulièrement avec les équipes de l’agence

Vos compétences :

• Très bonne compréhension de l’univers du sport business, des clients (ayants droits et marques) pour définir des recommandations adaptées

• Créatif, toujours à la recherche des nouvelles idées et de nouveaux contenus innovants

• Curiosité, intérêt pour l’innovation, les nouvelles technologies et le monde du digital

• Expertise Paid Social

• Excellente capacité en gestion de projet (rigueur, respect des délais)

• Capacité à bâtir et travailler avec un réseau de partenaires, prestataires techniques et ayants-droits

• Capacité d’analyse et de synthèse

Votre profil :

– Vous avez une formation bac +5

– Vous avez une expérience minimum de 3/4 ans dans le Digital, en agence ou chez un ayant-droit

– Vous maîtrisez l’anglais à l’oral et écrit (communication régulière avec des interlocuteurs internationaux)

Rejoignez-nous !

Merci de nous envoyer votre candidature à fr.drh@sportfive.com