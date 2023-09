Offre Emploi : Technicien(ne) informatique – Le Mans Endurance Management

Intitulé de Poste : Technicien(ne) Informatique

Direction : Pôle NTIC LMEM

Position hiérarchique : Reporting au NTIC Manager.

Relations internes : Tous les services.

Relations externes : Fournisseurs, Prestataires.

Présentation:

LMEM est une filiale de l’Automobile Club de L’Ouest, créateur et organisateur des 24 Heures du Mans.

LMEM est spécialisée dans l’organisation de championnats automobiles à travers le monde,

notamment le FIA World Endurance Championship, l’European Le Mans Series (ELMS), la Michelin Le Mans Cup (MLMC) et la Ligier European Series (LES).

Description du poste:

Sous la responsabilité du NTIC Manager, le Technicien Informatique aura pour mission d’assurer la

maintenance technique de tous les appareils informatiques présents au sein de l’entreprise, de

garantir le bon état de fonctionnement de chaque machine mais également d’assurer la formation des

usagés à ces mêmes outils. Les principales fonctions et responsabilités du technicien informatique

comprennent :

Missions :

– Montage, installation, mise en service et suivi des nouveaux appareils et systèmes

informatiques ;

– Intervention, en physique ou à distance, sur l’équipement d’un employé connaissant des

difficultés et résolution de problèmes ;

– Maintenance du matériel en effectuant régulièrement des mises à jour sur les postes de

chaque membre de la société ;

– Sécurisation des réseaux et des données de l’entreprise ;

– Mise en place de solutions informatiques pour doter les employés des ressources nécessaires

pour accomplir leurs tâches dans un esprit d’amélioration continue ;

– Formation des membres du personnel après l’installation de nouveaux équipements et

sensibilisation à certaines pratiques de préservation du matériel informatique ;

– Suivi des stocks et du parc informatique ;

– Suivi des plannings de déploiement des différentes solutions logicielles ;

– Formation continue aux usagers (notamment des bonnes pratiques).

Compétences requises :

– Maîtrise des outils informatiques : Microsoft Windows 10 & 11 principalement (la connaissance de macOS est un plus) et de la suite Office 365; suite Adobe, etc. ;

– Réactivité pour trouver des solutions adaptées aux problèmes et difficultés rencontrés par les collaborateurs ;

– Autonomie, rigueur, capacité d’analyse ;

– Grande pédagogie pour bien faire intégrer aux collaborateurs les nouveautés et les former aux manipulations ou réflexes à avoir pour manier leur matériel ;

– Grande disponibilité ;

– Sens de la communication ; être à l’écoute, diplomate, ouvert à la critique, avoir un bon relationnel, savoir travailler en équipe et faire preuve de beaucoup de patience ;

– Respect des informations confidentielles ;

– Capacités rédactionnelles (rédaction de tutoriel et de parcours de formation).

Niveau linguistique :

– Français et maîtrise de l’anglais technique.

Conditions :

– Type de contrat : CDD 12 mois

– Début du contrat : dès que possible

– Niveau : min. BTS/IUT (Bac +2)

– Poste basé sur le Circuit des 24 Heures du Mans (72)

– Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante : recruitment@fiawec.com avec pour objet « Candidature – Technicien(ne) informatique ».