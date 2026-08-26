VOIR OL-FENERBAHCE EN DIRECT

L’Olympique Lyonnais joue une partie importante de sa saison ce mercredi soir. Après le match nul décroché en Turquie à l’aller (1-1), l’OL reçoit Fenerbahçe au Groupama Stadium lors du barrage retour de la Ligue des champions. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette rencontre décisive.

L’OL à 90 minutes de la Ligue des champions

Tout reste à faire entre l’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe. Lors du match aller disputé le 18 août à Istanbul, les deux formations se sont quittées sur un score de parité (1-1). Loïs Openda avait ouvert le score pour les Lyonnais avant l’égalisation de Mason Greenwood au retour des vestiaires.

Les hommes de Paulo Fonseca ont désormais l’avantage de recevoir pour cette seconde manche. Une qualification permettrait surtout à l’OL de retrouver la phase principale de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2019-2020, au cours de laquelle le club rhodanien avait atteint les demi-finales.

L’enjeu est également de taille pour Fenerbahçe. Le club d’Istanbul court après une participation à la phase principale de la C1 depuis la saison 2008-2009.

À quelle heure voir OL-Fenerbahçe ?

Le barrage retour entre l’OL et Fenerbahçe se dispute ce mercredi 26 août 2026 à 21 heures, au Groupama Stadium.

Les deux équipes arrivent avec de la confiance. Lyon s’est imposé à Toulouse (2-0) pour son entrée en lice en Ligue 1, tandis que Fenerbahçe a battu Konyaspor (4-2) en championnat turc.

Sur quelle chaîne TV regarder OL-Fenerbahçe ?

Pour suivre la rencontre en France, il faudra se rendre sur CANAL+. La chaîne diffusera le barrage retour en direct et en exclusivité à partir de 21 heures. Le match sera également accessible via les services de streaming de CANAL+ avec mycanal pour les abonnés éligibles.

CANAL+ : une offre à 19,99 euros par mois pour profiter du meilleur du sport

Pour profiter de la rencontre et de nombreux autres programmes, CANAL+ propose actuellement son abonnement à 19,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 24,99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois et 50 euros offerts. L’offre permet notamment d’accéder au meilleur du sport avec l’UEFA Champions League, la Formule 1, le MotoGP, la Premier League ou encore le TOP 14. Les abonnés profitent également des séries et documentaires CANAL+, ainsi que d’un catalogue de films ultra-récents, disponibles dès six mois après leur sortie en salles.

VOIR LES OFFRES CANAL+

OL-Fenerbahçe : les informations TV

Match : Olympique Lyonnais – Fenerbahçe

Compétition : Ligue des champions, barrage retour

Date : mercredi 26 août 2026

Heure : 21h00

Stade : Groupama Stadium

Diffusion TV : CANAL+

Streaming : mycanal

Résultat du match aller : 1-1

Une soirée décisive attend donc les Lyonnais : au bout de cette dernière marche, une place en phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027.c