Olivier Giroud nouvel ambassadeur de NERF

L’attaquant français de l’AC Milan Olivier est devenu l’ambassadeur de la marque NERF, avec une campagne d’activation imaginée par l’agence de marketing sportif Sportfive.

Le meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France fait désormais partie de la team NERF. « Il incarne à la perfection les valeurs de la marque, du sport et traduit parfaitement notre volonté d’accompagner les jeunes dans le développement de leur activité sportive avec NERF » explique Leslie Debernard, Senior Brand Manager NERF – Hasbro, dans un communiqué. « A travers ce partenariat, nous avons la volonté d’aller plus loin dans l’univers sportif et de démontrer les capacités de NERF dans la pratique du sport chez les enfants. »



A partir du 14 juin, Olivier Giroud sera le nouveau coach de NERF et sera mis en avant dans la campagne « Toi aussi, deviens un Champion ! » Une campagne 360 qui se traduira notamment par la diffusion d’un spot publicitaire en télévision. « Sur nos écrans, Olivier Giroud incarnera un héros qui, accompagné de son équipe de trois enfants, devra réunir toutes les compétences pour faire tomber de nombreuses cibles, esprit d’équipe, précision et rapidité au rendez-vous ! ». D’autres activations seront également déployées, un entraînement avec Giroud sera notamment offert.

« Prendre du plaisir dans ce que l’on fait, s’amuser, c’est ce que je retrouve quand je joue avec Nerf et c’est peut-être le secret de ma longévité au plus haut niveau ! » ajoute Olivier Giroud.

Ce n’est pas le premier footballeur français qui collabore avec la marque de jouet. Il y a quelques années, Blaise Matuidi était également devenu ambassadeur des spécialistes d’armes factices pour enfants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

