L’Olympique de Marseille et Orange renouvèlent la vente de sièges recyclés de l’Orange Vélodrome (350€)

Pour la troisième année, l’OM et son partenaire Orange vont mettre en vente des sièges de l’Orange Vélodrome et redistribuer les bénéfices à une association pour des enfants marseillais.

Envie de s’offrir une partie du Vélodrome ? Voici une opération qui doit plaire au public marseillais. Et pour cause. C’est la troisième année que l’Olympique de Marseille et Orange décident de recycler d’anciens siège du Vélodrome pour ainsi en faire des « objets designs uniques ».

200 fauteuils repensés spécialement par un ferronnier. Chaque pièce « est numérotée » mais également « marquée par une plaque d’authenticité ». Vendus au prix de 350€, ils seront disponibles dès le 15 mai sur le site Maison Transversale, partenaire du club phocéen.

Cette année, pour célébrer les 30 ans de l’anniversaire de la victoire de l’OM en Ligue des Champions, le siège arbore la couleur Or de l’étoile marseillaise.

Tous les bénéfices vont être distribués au programme OV SCHOOL, mis en place par Orange, Synergie Family ainsi que OM Fondation. Ce projet permet à des jeunes enfants marseillais de vivre des vacances du 10 juillet au 4 août prochain.

« Suite au formidable succès des deux premières éditions, Orange est heureux de réitérer l’opération des sièges collectors de l’Orange Vélodrome. Une opération qui va une nouvelle fois permettre à de nombreux enfants de Marseille de vivre des vacances apprenantes, mais également aux fans et supporters de l’Olympique de Marseille d’acquérir un véritable morceau d’histoire de leur club de coeur. » commente Geoffroy Sirven-Vienot, Directeur Sponsoring, Évènements et Partenariats d’Orange, dans un communiqué.

Détails du siège collector OM :

– Armature en métal dorée

– Hauteur d’assise : 48 cm

– Chaise sans emballage : 76 cm (hauteur) x 47 cm (largeur) x 49 cm (prof.)

– Poids de la chaise : 8 kg

