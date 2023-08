Olympique de Marseille (OM) : Puma dévoile un maillot third « volcanique » pour la saison 2023-2024

A quelques jours du tirage au sort des poules de l’UEFA Europa League, l’Olympique de Marseille dévoile son maillot third pour la saison 2023/2024.

Conçu par Puma, le maillot marque le retour de la couleur orange « présente pour la dernière fois sur le troisième maillot de la saison 2019/2020 ».

Dans le détail, le jersey est orné de flammes orange sur fond noir. « Ce motif fait écho à la passion brulante que peut ressentir le peuple marseillais pour son club. La mention « PEUPLE VOLCANIQUE » est d’ailleurs inscrite sur le dos du col » ajoutent l’équipementier et le club phocéen. Un claim qui accompagne le lancement de ce nouveau maillot.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters louent la vidéo promotionnelle de Puma tout en critiquant le design du maillot.

Le storytelling du maillot Third de l’OM

À Marseille, le football est un vrai vecteur social, c’est un sport qui se vit d’une manière complètement différente. La ville entière vibre pour l’Olympique de Marseille, vit au rythme de ses matches, s’enflamme au grès de ses performances et partage de vives émotions. Un déluge de sentiments propre à un peuple qui vit et aime son club depuis toujours, et pour toujours.

Mais le peuple volcanique se trouve aussi en dehors des murs de la ville. C’est ce flot continu d’amoureux de l’Olympique de Marseille qui afflue dans la cité phocéenne comme une nuée ardente, prête à bouillir dans les travées de l’Orange Vélodrome. C’est aussi à ces personnes-là, vivant parfois à plusieurs centaines de kilomètres de la ville mais s’identifiant à elle, que Puma a voulu rendre hommage avec ce maillot.

Le « PEUPLE VOLCANIQUE » c’est la ferveur incandescente des supporters qui se manifeste à l’Orange Vélodrome, le transformant en cratère bouillonnant. Ces chants, ces cris, ces drapeaux, ces tifos et ces bâches qui sont devenus des symboles de l’embrasement populaire à domicile, déferlent également dans les stades de France et d’Europe tel un magma de soutien au club et aux joueurs.

« Pour révéler ce maillot, PUMA a lancé une campagne inédite dans laquelle elle a voulu personnifier le « PEUPLE VOLCANIQUE » à travers des visages de la ville. Une cinquantaine d’artistes, créateurs de contenus, comédiens et acteurs locaux ont endossé ce maillot et sont venus représenter le peuple olympien au coeur de l’Orange Vélodrome. Ce sont ces supporters qui ont eu la primeur de dévoiler ce maillot sur leurs réseaux sociaux, le répandant ainsi dans la ville tel une coulée de lave. Le maillot du PEUPLE VOLCANIQUE révélé par le PEUPLE VOLCANIQUE. »