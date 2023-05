« On s’était dit rendez-vous au premier virage » – CANAL+ célèbre ses 10 ans de Formule 1 à l’occasion du Grand Prix de Monaco 2023

Cette année, CANAL+ fête les 10 ans de Formule 1 sur ses antennes. Une date anniversaire qui sera célébrée ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Monaco.

Outre la présence d’Alain Prost aux commentaires de la course dimanche aux côtés de Julien Febreau, de nombreux invités défileront tout au long du week-end sur le plateau CANAL+ installé sur le port de Monaco.

En amont de la course la plus Glamour de la saison, CANAL+ diffuse une vidéo promotionnelle longue de 2 minutes avec « On s’était dit rendez-vous au premier virage ».

On s’était dit : – … 10 ans de F1 sur CANAL+ : on souffle les bougies au #MonacoGP, et vous êtes invités ❤️ pic.twitter.com/aYG1mdakeA — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 22, 2023

En une décennie, les audiences de la Formule 1 n’ont cessé de progresser sur CANAL+. Sur les 7 dernières années, l’audience a doublé et la saison 2022 a enregistré une audience de 1,21 million de téléspectateurs en moyenne par GP. Outre l’effet de la série Netflix et du rachat de la F1 par les américains de Liberty Media, la couverture éditoriale de CANAL+ louée par beaucoup de téléspectateurs et professionnels est bien évidemment un ingrédient à part entière du programme.

« Difficile de choisir tant il y a de bons souvenirs. Ce qui me rend fier, c’est que cela fait 10 ans qu’on est la même équipe, on se connaît par cœur et on s’apprécie, on est devenus de vrais amis. » explique Franck Montagny dans un communiqué. Une bonne ambiance perceptible à l’écran qui plaît aux passionnés de F1 qui sont plongés au plus près de l’action lors de chaque week-end de Grand Prix.

« Je garderai de ces 10 ans le commentaire de la victoire de Pierre Gasly ! Il s’agissait d’un moment historique pour le sport français en général et c’était un honneur de pouvoir accompagner nos abonnés au fil de ce Grand Prix hors du commun » ajoute Julien Febreau. « Ce jour-là, l’équipe F1 de C+ s’est mobilisée comme jamais. »

Le programme des 10 ans de F1 sur CANAL+ à l’occasion du GP de Monaco

Ce week-end, CANAL+ propose un dispositif riche autour du Grand Prix de Monaco avec en point d’orgue la course commentée par Alain Prost.

BIG FIVE spécial F1 (Samedi 27 mai à 17H20 sur CANAL+)

Émission spéciale présentée par Margot Laffite avec les meilleures anecdotes des consultants: Alain Prost, Jean Alesi, Jacques Villeneuve, Franck Montagny, Paul Belmondo.

« ACCÉLÈRE, ACCÉLÈRE, 10 ANS DE F1 SUR CANAL+ » (Dimanche 28 mai à 11H sur CANAL+)

Un document réalisé par Yann-Antony Noghès pour revenir sur les grands moments de cette décennie F1 sur CANAL+, et découvrir les coulisses de la production d’un week-end Formule 1 avec les équipes CANAL+.

BLEU, BLANC, VITE – épisode 2 (Dimanche 28 mai à 13H30 sur CANAL+)

CANAL+ emmène les téléspectateurs au cœur de l’écurie Alpine, pour suivre son parcours au sein du championnat du Monde de Formule 1™ 2023. Dans cet épisode : le début de saison, de Bahrein aux premiers roulages de vendredi à Monaco

PLATEAU CANAL+ EN DIRECT DEPUIS LE PORT DE MONACO

De nombreux invités tout le week-end, toutes les sessions et courses en direct

Dans une semaine, samedi 27 mai à 17h20 sur @canalplus : émission exceptionnelle BIG FIVE F1. Pendant 1h30, Franck Montagny, Jean Alesi, Jacques Villeneuve, Paul Belmondo et Alain Prost racontent leurs carrières et partagent de nombreuses anecdotes autour de Margot Laffite pic.twitter.com/JB2xYzRsw5 — Laurent Dupin (@LaurentDupin_f1) May 20, 2023





