Orange et la Monnaie de Paris à l’oeuvre pour les Médailles de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

Ce matin, les organisateurs de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 ont dévoilé les médailles qui seront remises aux trois premières équipes de la compétition.

En association avec Orange, sponsor officiel de l’évènement, plus de plus de 200 000 téléphones ont été recyclés pour permettre leur confection grâce à certains matériaux rares.

À 100 jours du match d’ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, les médailles ont été officiellement dévoilées à la Monnaie de Paris, là où elles ont été dessinées, gravées et frappées. Outre les médailles d’Or, d’Argent et de Bronze, des médailles de participation seront également remises à tous les joueurs qui disputeront la Coupe du Monde de Rugby 2023.

« Concevoir des médailles responsables à partir de téléphones recyclés constituait un véritable défi, relevé avec brio par nos ateliers. Ces médailles permettront aux compétiteurs de la Coupe du Monde de Rugby, qui se déroulera en France en 2023, de briller durablement et bien au-delà de la compétition ! » explique Marc Schwartz, Président de la Monnaie de Paris.

Une démarche de recyclage qui est mise en avant par Orange avec l’aide de Sébastien Chabal.

206 000 téléphones collectés

2 953 kilos de métaux récupérés.

