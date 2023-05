Ouverture des inscriptions pour la Padel Business League saison 3 (début septembre 2023)

Sport Buzz Business est Partenaire Média de la Padel Business League

Comme nous vous aimez le padel ? Pour la troisième année, la Padel business League by MPPI propose à des centaines de sociétés de participer à un championnat inter-entreprises.

Parrainé par Jérôme Fernandez, double champion Olympique de Handball, cette 3ème édition débutera en septembre 2023.

Le championnat organisé en plusieurs phases se disputera dans plus d’une vingtaine de clubs en France et au Benelux. Le Masters se disputera à Toulouse (4Padel) du 15 au 17 mars 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=E2inKNpT-Gs

Concept dédié au sport en entreprise, la Padel Business League est un évènement convivial qui permet à la fois de développer la cohésion d’équipe, « prendre soin » de ses collaborateurs mais également de favoriser le networking et le réseautage entre les entreprises participantes !

Inscriptions

Possibilité de s’inscrire de 2 manières : collaborateurs d’une même entreprise ou collaborateurs du même corps de métiers

Chaque équipe peut inscrire de 2 à 6 joueurs

2 catégories de niveaux : ROOKIES (débutants à intermédiaires) et OUTSIDERS (intermédiaires à avancés)

Un tarif qui débute à partir de 350€ HT par équipe de 2 joueurs (+50€HT/joueur supplémentaire)

Pour vous inscrire, rendez-vous vite sur https://padelbusinessleague.com/

Pour un contact privilégié, contactez Julien Compigne de la part de Sport Buzz Business / tél : 07 66 39 75 87 / email : julien@padelbusinessleague.com

LES 5 BONNES RAISONS D’INSCRIRE UNE ÉQUIPE

Rencontrez et défiez des entreprises locales

Partagez des déjeuners et soirées networking

Gagnez de (très) nombreux lots et un super Welcome Pack

Qualifiez-vous et gagnez votre invitation aux PBL Masters du 15 au 17 mars 2024 à Toulouse (dates à confirmer)

Rejoignez un réseau de + de 200 entreprises participantes

Clubs qui accueillent une étape

LE SET Nantes (Nantes), Tennis Padel Soleil (Beausoleil), 4PADEL Toulouse-Colomiers (Toulouse), All In Group (Grasse), Forest Hill (Paris), Padel Campus Arena (Lens/Lille), Béziers Indoor Padel (Béziers), My Center Palavas (Palavas), Big Padel (Bordeaux), WIN WIN PADEL (Nîmes), Legend Padel (Tarbes), COUNTRY CLUB AIXOIS (Aix), Mooving Arena (Grenoble), Club de l’Adour (Tarnos), Padel Arena (Rouen), Esprit Padel (Lyon), Mokko Padel Project (Namur), Argayon (Nivelles), Sport4lux (Luxembourg).

Devenez sponsor de l’évènement !

