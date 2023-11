Paris 2024 : Berluti va habiller l’Équipe de France pour la cérémonie d’ouverture

En marge de son partenariat avec LVMH, Paris 2024 vient d’annoncer que la marque Berluti habillera l’Équipe de France pour les cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Les athlètes français seront donc habillés « de la tête aux pieds » par Berluti lors de ces cérémonies d’ouverture se déroulant le 26 juillet (Jeux Olympiques) et 28 août prochains (Jeux Paralympiques). Auparavant, c’est Lacoste qui était en charge des tenues lors des précédentes cérémonies des JO d’été.

« Nous voulons y mettre toute la passion et toute l’expertise de la Maison en matière de style pour que tous les membres de la délégation, paralympiques comme olympiques, se sentent pleinement ambassadeurs de leur pays et symboles de l’élégance française et du savoir-faire chers à Berluti. » explique Antoine Arnault, Directeur Général de Berluti.

« La Maison s’attache à proposer une silhouette contemporaine symbole de l’élégance française »

« Sous l’impulsion et l’expertise créative de Berluti, la Maison s’attache à proposer une silhouette contemporaine symbole de l’élégance française » précise également le communiqué. Les tenues officielles seront dévoilées « à l’approche de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 ».

Lors des derniers JO d’hiver 2022 organisés à Pékin, la délégation française portait les couleurs de Le Coq Sportif.

