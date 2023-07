Paris 2024 dévoile la Torche des Jeux Olympiques et Paralympiques, quel storytelling derrière le design ?

Ce matin, Paris 2024 a dévoilé le look de la Torche qui portera la Flamme Olympique et la Flamme Paralympique.

A Marseille, le 8 mai 2024, c’est au bout de la Torche de Paris 2024 que la Flamme arrivera en France pour le Relais de la Flamme Olympique parrainé par Coca-Cola, les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne. D’autres marques sont également associés à ce relais dont Sanofi, Sephora (nouveau venu depuis hier avec le contrat LVMH), Visa, ArcelorMittal, CMA CGM et La Poste.

L’égalité, l’eau et l’apaisement

Pour la créer, Paris 2024 a fait appel à Mathieu Lehanneur. Pour refléter les prochains Jeux Olympiques, le designer français s’est inspiré de trois marqueurs de Paris 2024 : l’Égalité, l’Eau, et l’Apaisement (voir plus bas).

La Torche de Paris 2024 est fabriquée par ArcelorMittal Partenaire Officiel des Jeux. 2 000 torches seront produites par ArcelorMittal, cinq fois moins que lors des éditions précédentes des Jeux « afin de réduire l’impact de cette production ».

Notons que la torche des JO et celle des Paralympiques sera la même. « On portait un projet qui visait à assumer l’égalité, on s’est mis d’accord pour garder les mêmes finitions, les mêmes teintes…les anneaux olympiques deviennent les agitos mais on garde une cohérence » a précisé Mathieu Lehanneur lors du reveal.

« Elle est magnifique cette torche, merci mathieu pour ce design. La torche est aussi un objet, chaque pays essaie de mettre en avant sa créativité, c’est un objet esthétique » explique Tony Estanguet, Président de Paris 2024 ce matin lors du reveal.

« C’est un objet qui fait 70 centimètres, avec une symétrie entre le haut et le bas et partie basse plus étroite pour être portée » détaille Mathieu Lehanneur. « Les torches doivent être réutilisables lors du relais car on va en produire moins qu’auparavant ».

Le storytelling de la Torche Olympique Paris 2024

Pour refléter les prochains Jeux Olympiques, Mathieu Lehanneur s’est inspiré de trois marqueurs de Paris 2024 : l’Égalité, l’Eau, et l’Apaisement. Découvrez ci-dessous les éléments de communication liés au design de la Torche.

L’égalité : De la candidature à l’organisation des Jeux aujourd’hui, l’égalité est une valeur motrice du projet de Paris 2024. L’égalité, c’est d’une part l’envie de mettre la même ambition dans l’organisation des Jeux Paralympiques que dans les Jeux Olympiques. Après l’emblème et les mascottes, les Jeux Olympiques et Paralympiques partageront une Torche au même design. L’égalité dans le projet Paris 2024, c’est d’autre part le choix fort de Jeux Olympiques paritaires : pour la première fois dans l’histoire des Jeux, participeront aux compétitions autant d’athlètes femmes que d’athlètes hommes. En miroir de cette ambition, le design de la Torche joue d’une symétrie parfaite, tant dans l’axe horizontal que vertical, symbole de cette égalité.

L‘eau : l’eau occupera une place à part pendant les Jeux de Paris 2024. Arrivée par la mer Méditerranée à bord du Belem, la Torche fera voyager la Flamme Olympique pardelà les océans Atlantique, Indien et Pacifique à l’occasion du « Relais des Océans », pour rejoindre 5 territoires ultra-marins : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Polynésie française et La Réunion. L’eau est aussi au cœur de Paris car personne n’imagine la capitale sans la Seine, et Paris 2024 ne pouvait organiser les Jeux sans que le fleuve y joue un rôle principal. Théâtre de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, stade naturel d’épreuves olympiques et paralympiques et trait d’union entre Paris et le département de Seine-Saint-Denis, la Seine sera la colonne vertébrale des prochains Jeux. L’eau a donc inspiré les effets d’onde, de reliefs et de vibrations présents sur la Torche qui reproduisent les vagues et les mouvements de l’eau ainsi que les reflets de la lumière à sa surface.

L’Apaisement : Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont toujours été un symbole de paix. Depuis la Grèce antique, la Flamme Olympique porte un message d’unité auprès des peuples et des nations. Héritage d’une tradition millénaire, elle symbolise l’idéal de la trêve olympique. Fidèle à cette volonté d’apaisement, la Torche, par ses courbes et ses arrondis, est empreinte de douceur. Pure dans sa forme, presque essentielle, le design de la Torche transmet un message de générosité et de fraternité.

Les mensurations de la Torche Olympique Paris 2024

Le film officiel de présentation de la Torche des Jeux de Paris 2024

Elle portera la Flamme Olympique puis la Flamme Paralympique à travers la France 🇫🇷

Elle allumera la vasque qui marquera le début de nos Jeux ✨

Elle partagera les valeurs et l’esprit de #Paris2024 Découvrez la Torche des Jeux de Paris 2024 🔥 pic.twitter.com/NZ847kPacC — Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2023

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Evolution des torches des JO depuis Los Angeles 1984