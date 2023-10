Paris 2024 : Enzo Lefort devient ambassadeur Louis Vuitton 

À un peu moins d’un an des Jeux de Paris, LVMH fait le plein d’ambassadeur et accueille cette fois l’escrimeur médaillé d’or à Tokyo, Enzo Lefort.

Après Léon Marchand et Mélanie de Jesus dos Santos, le leader mondial du luxe continue à attirer les meilleurs athlètes français en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Médaillé d’or par équipe aux Jeux de Tokyo en 2021 et champion du monde en 2019 et 202, Enzo Lefort se place comme l’un des favoris pour une médaille d’or à Paris.

Lui qui est également photographe, Enzo Lefort sera donc ambassadeur de la Maison Louis Vuitton en tant qu’« Artisan de toutes les victoires ».

