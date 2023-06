Paris 2024 – La FDJ lance un jeux à gratter à 3€ pour tenter de gagner des places pour les JO (et de l’argent)

Partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Française des Jeux dévoile un nouveau jeu éphémère intitulé « Mon Ticket pour Paris 2024 ».

Vendu 3€ dans plus de 30 000 points de vente en France, le jeu est également disponible en version digitale. Sur le ticket, 3 jeux différents apparaissent avec la possibilité de gagner jusqu’à 50 000€. Les joueurs pourront également tenter de gagner des places pour une des épreuves des Jeux Olympiques Paris 2024.

Ainsi, il sera possible de remporter des places pour les finales du relais 4x100m femmes et hommes, du 400m femmes, du triple saut hommes, du 10 000m femmes ou du 400m haies hommes. Les frais de déplacement, restauration et de transfert seront pris en charge par la FDJ.



Produit Officiel sous licence Paris 2024, le premier jeu consiste donc à gratter la piste d’athlétisme pour trouver trois fois le même symbole. Dans le second, il faut gratter les deux sésames dorés placés dans le coin inférieur droit du ticket et à trouver deux fois le même montant pour le remporter.

En bonus, si le joueur retrouve deux fois le symbole « billets » dans les deux tickets dorés, il remporte ainsi des places pour une soirée athlétisme.

