Paris 2024 – La publicité Louis Vuitton avec le nageur français Léon Marchand

Cet été, LVMH et Paris 2024 ont officialisé leur partenariat. En parallèle, la maison de luxe va soutenir quelques athlètes à titre individuel dont Léon Marchand.

Depuis quelques semaines, le nageur français détenteur du record du monde du 400m 4 nages est mis en avant dans une campagne publicitaire pour la marque Louis Vuitton dont il est désormais ambassadeur.

Une collaboration placée sous la signature « Artisan de toutes les victoires » qui accompagne le partenariat avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dans le cadre de son partenariat avec Paris 2024, LVMH mettra en avant d’autres marques que Louis Vuitton. La Maison Chaumet sera notamment en charge du design des médailles Olympiques et des médailles Paralympiques. Les Maisons de Moët Hennessy (champagnes, spiritueux et vins) seront dans les offres des programmes d’hospitalités.Sephora sera pour sa part partenaire du relais de la Flamme olympique, au long duquel des activations seront proposées au public, ainsi que lors de passages et d’arrêts dans des sites du Groupe. D’ici à la cérémonie d’ouverture, d’autres marques comme Dior et Berluti dévoileront les différents aspects de leur engagement auprès de Paris 2024.

« Enfin, dans la dynamique du partenariat avec Paris 2024, LVMH souhaite étendre son engagement sociétal au domaine sportif, vecteur de rêve et d’impact positif. » ajoutait le groupe en juillet lors de l’officialisation. « Pour initier cette démarche, LVMH s’engage aux côtés du Secours populaire français, partenaire de longue date, pour soutenir une initiative très concrète d’accès à la pratique sportive pour 1 000 enfants et jeunes de 4 à 25 ans, en situation de précarité, apportant le financement de licences sportives, de stages et d’initiations au sport »