Paris 2024 – Quand Visa rassemble sa team de 117 athlètes autour d’un événement « Brand Building »

Réunis autour d’une masterclass sur le storytelling pour les créateurs, Visa a officialisé la présence de 117 athlètes dans sa team pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Les athlètes ont aujourd’hui le pouvoir de raconter leurs parcours, de transformer leurs fans en communauté et de générer de la valeur et du business via leurs créations », déclare Frank Cooper, chief marketing officer de Visa, dans un communiqué.

45 millions d’abonnés cumulés sur les réseaux sociaux pour la team d’athlètes Visa !

Âgés de 18 à 45 ans et avec le pourcentage le plus élevé d’athlètes féminines de l’histoire du programme, les sportifs sous contrat avec Visa pour la prochaine olympiade affichent un palmarès de 175 médailles. Mais surtout, la team totalise plus de 45 millions d’abonnés combinés sur les réseaux sociaux. Et ça, ça compte beaucoup pour Visa qui a récemment accueilli le sprinter américain Noah Lyles comme nouvel ambassadeur.

En réaménageant un futur site de Paris 2024, Visa a fait découvrir à ses athlètes différentes animations autour de l’art, de la musique, de la mode, de la technologie ou encore du sport lors du « Team Visa Summit ».

Piloté par des « influenceurs culturels » et des « créateurs de contenu sur les réseaux sociaux », l’objectif de cette masterclass était donc de rassembler les athlètes pour les aider à développer leurs compétences en tant que créateurs. Mais également les guider pour « trouver de nouvelles façons de communiquer pour engager et inspirer les communautés à travers le monde. » ajoute Franck Cooper.

117 athlètes influenceurs

Signe que Visa veut former au mieux ses athlètes aux moyens de communication d’aujourd’hui. Le fonctionnement est bénéfique pour tout le monde. En aidant les athlètes à créer de la valeur autour de leur image à travers les réseaux sociaux, Visa se construit une équipe encore plus influente sur le plan marketing. En bref, Visa veut une team d’athlètes dans l’air du temps ! Une team de 117 athlètes ou 118 selon les communications de la société.

L’événement était également l’occasion pour le Partenaire Officiel des Technologies de paiement de Paris 2024 de communiquer sur sa team d’athlètes. Plus grande équipe jamais constituée chez Visa, elle se compose de sportifs issus de 40 disciplines olympiques et paralympiques et originaires de 60 pays différents. Elle comporte d’ailleurs 12 français.

