Paris 2024 – Re-uz fournira les gobelets et contenants alimentaires réemployables

Ce matin, la société Re-uz a annoncé devenir Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dans le cadre de cet accord, Re-uz fournira des gobelets et contenants alimentaires réemployables. Un système de consigne sera mis en place et la société assurera la logistique, la livraison et le lavage de tous les contenants.

Comme nous le précise Re-uz, les gobelets seront dans tous les points de vente où les boissons seront commercialisées. Les gobelets seront aux couleurs de Coca-Cola, partenaire mondial du Comité International Olympique.

« Ce partenariat s’inscrit pour nous dans une finalité globale : sensibiliser sur l’impact écologique des manifestations sportives et accompagner le plus grand nombre vers le réemploi » explique Philippe Berthe, CEO de Re-uz.