Paris 2024 recherche 11 000 porteurs de la Flamme Olympique

Evènement dans l’évènement, le relais de la Flamme Olympique des JO de Paris 2024 recherche 11 000 porteurs.

Parrainé par Coca-Cola, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, le Relais sera celui des « Eclaireurs ». Au total, environ 11 000 personnes vivront l’expérience unique de porter la torche : 10 000 personnes pour le Relais de la Flamme Olympique et 1 000 pour le Relais de la Flamme Paralympique.

L’arrivée de la Flamme Olympique à Marseille à bord du trois-mâts, le Belem, le 8 mai 2024, marquera le début des festivités en France.

Pour ce programme, l’organisation a nommé des ambassadeurs, « les capitaines des Relais », que sont Laure Manaudou, Florent Manaudou, Mona Francis, et Dimitri Pavadé.

Et pour trouver les candidats, Paris 2024 mobilisera les acteurs de son écosystème. Les modalités de sélection seront précisées dans un futur proche. Banque Populaire et Caisse d’Epargne sélectionneront notamment 900 des futurs porteurs de la Flamme Olympique parmi leurs clients, leurs sociétaires, leurs collaborateurs et le grand-public.