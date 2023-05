Paris 2024 – Sodexo Live! mise sur une expérience culinaire unique au Village des athlètes, le plus grand restaurant du monde

Cette semaine, Sodexo Live! a présenté les futurs espaces de restauration qui seront installés au Village des athlètes et à proximité pour les JO de Paris 2024. L’occasion également de dévoiler un premier aperçu de quelques recettes et menus.

A l’été 2024, Sodexo Live! prendra les commandes du plus grand restaurant du monde : pendant deux mois, 7j/7 et 24h/24, jusqu’à 40 000 prestations seront servies chaque jour au Village des athlètes, qui accueillera 15 000 athlètes olympiques et paralympiques venus de 206 territoires et nations. Près de 1000 salariés seront mobilisés au sein du restaurant principal, et les 6 espaces de restauration à emporter.

« 13 millions de repas seront servis en seulement deux quinzaines »

« Organiser les Jeux, c’est recevoir le monde entier à sa table ! 13 millions de repas seront servis en seulement deux quinzaines » ajoute Philipp Würz, Responsable Food & Beverage de Paris 2024, dans un communiqué. « A ce défi logistique, Paris 2024 ajoute l’ambition d’une restauration qui fait rayonner les savoir-faire français tout en promouvant une alimentation plus durable. Avec Sodexo Live!, Supporteur Officiel des Jeux, nos engagements sociaux et environnementaux se concrétisent ! »,

Pour satisfaire les attentes des sportifs de haut niveau, les équipes Sodexo Live! vont confectionner des menus adaptés. Pas moins de 500 recettes seront élaborées en collaboration avec des nutritionnistes spécialisés du sport et avec la participation de la Commission des Athlètes de Paris 2024. Charles Guilloy est le chef exécutif Sodexo Live! pour le Village des Athlètes de Paris 2024.

Pour se démarquer, Sodexo Live! fera également appel à 3 autres chefs (Akrame Benallal, Amandine Chaignot et Alexandre Mazzia) qui proposeront des plats signatures aux athlètes, en édition limitée, dans un espace dédié à la découverte de la gastronomie tricolore.

« Concevoir l’offre de restauration pour les milliers d’athlètes rassemblés pour cette compétition unique au monde est un challenge incroyablement stimulant. Il s’agit de participer de la plus savoureuse des façons aux exploits que ces athlètes s’apprêtent à accomplir, avec l’ambition de créer des moments dont ils se souviendront toute leur vie » ajoute Stéphane Chicheri, Chef Exécutif de Sodexo Live!

Les 3 plats signatures présentés pour le moment :

– une volaille aux écrevisses accompagnée de gnocchis de pommes de terre, sauce poulette par Amandine Chaignot,

– Une pommade de pois chiches herbacés, petits pois, lait de poissons fumé par Alexandra Mazzia

– un “mueslinoa”, muesli de quinoa croustillant par Akrame Benallal.

Les 2 recettes des Chefs Sodexo Live! :

– un dahl de lentilles vertes, skyr coriandre et tuile de maïs par Charles Guilloy

– une mousse chocolat légère Evocao 72%, Framboises et Tuile Craquante par Stéphane Chicheri.

Une campagne de recrutement bientôt lancée

Dès septembre 2023, Sodexo Live! lancera une vaste campagne de recrutement externe, sur tous les métiers de la restauration : la cuisine, le service, l’accueil, mais aussi les métiers de la logistique et de l’économat par exemple. Une prise de parole qui sera accompagnée de la signature « Le Goût de l’Exploit ».

Sodexo Live! mobilisera l’ensemble de ses réseaux (écoles partenaires, CFA des chefs ), ses partenaires auprès des populations en situation de handicap ou éloignées de l’emploi, la communauté Sodexo Live ! au sens large, à savoir celles et ceux qui travaillent déjà pour les grands évènements ou les grands stades.

Durant l’été 2024, Sodexo Live! mobilisera près de 6 000 personnes pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L’entreprise a déjà lancé, en mars 2023, une première phase de mobilisation interne, en proposant à tous les salariés Sodexo en France de rejoindre les équipes de Sodexo Live! pour Paris 2024.

