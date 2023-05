Paris 2024 – Taxis volants : « Nous vendrons quelques milliers de billets à des prix très raisonnables »

Ce matin, le Groupe ADP a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Paris 2024. Pour ces Jeux Olympiques, l’opérateur aéroportuaire va bien déployer des taxis volants.

Sur France Info ce matin, Augustin de Romanet, PDG d’ADP, a donné quelques détails supplémentaires sur l’utilisation de ces « taxis volants ».

« Ce sont des petits hélicoptères qui seront testés sur des lignes expérimentales, entre Issy-les-Moulineaux et Saint-Cyr-l’école, entre Roissy et le Bourget ou encore entre le Bourget et le quai d’Austerlitz sur une barge amarrée » a expliqué Augustin de Romanet. « Ces engins vont exploser dans le monde à partir de 2028, 2030. Nous expérimentons cet instrument de transport qui va notamment être déterminant pour les évacuations sanitaires ».

« Le prix de la course sera environ deux fois le prix d’un taxi automobile »

Un VTOL (Vertical Take-Off and Landing) qui sera également mis à disposition du grand public pour ces JO de Paris 2024. « Pour les JO nous vendrons quelques milliers de billets à des prix très raisonnables » confirme au micro de France Info Augustin de Romanet. « Dans le modele économique de ces engins, le prix de la course sera environ deux fois le prix d’un taxi automobile. Lorsque vous dépensez 55€ pour un Paris-Roissy, avec un VTOL, ça pourrait être de l’ordre de 110 euros ».

