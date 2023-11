Paris 2024 : Virginie Sainte-Rose (Décathlon) nous détaille les uniformes des porteurs de la Flamme Olympique

Partenaire officiel de Paris 2024, Décathlon va équiper les relayeurs de la flamme Olympique et Paralympique.

Une tenue dévoilée il y a une semaine et incarnée notamment par Laure et Florent Manaudou, Mona Francis et Dimitri Pavadé.

« Nous nous sommes mis totalement au service du projet en intégrant l’identité graphique de Paris 2024 mais également les mythes et symboles associés à la flamme olympique, à savoir la paix, l’unité et la fraternité. » nous explique Virginie Sainte-Rose, directrice du partenariat Décathlon x Paris 2024.

Le 8 mai prochain, Marseille sera la première ville à recevoir la flamme olympique tout droit venue de Grèce. Pendant plus de deux mois, elle va traverser la France et les DROM-COM par le biais de « relayeurs – éclaireurs » tous habillés par Décathlon. La marque habillera également les relayeurs de la flamme paralympique.

« Nous avons privilégié une démarche responsable dans la conception avec des pièces iconiques de l’uniforme »

La tenue reprend ainsi le motif graphique blanc de Paris 2024 mais affiche quelques détails orange pour représenter le « crépitement de la flamme » ainsi que « l’énergie que vont déployer les milliers de relayeur.e.s des relais olympique et paralympique. »ajoute Virginie Sainte-Rose. A l’exception de l’emblème des JO et des Paralympiques, les uniformes des porteurs de la Flamme Olympique et de la Flamme Paralympique seront identiques.

« Nous avons privilégié une démarche responsable dans la conception avec des pièces iconiques de l’uniforme » ajoute la directrice du partenariat à Sport Buzz Business. « Elles sont éco-conçues grâce aux matériaux recyclés tels que le polyester et le polyamide recyclés. Une attention particulière a été portée sur les process de contrôle qualité afin de garantir également la durabilité des produits. »

Conçue en collaboration avec les designers Décathlon et les équipes de Paris 2024, l’uniforme des porteurs de la flamme ne sera pas commercialisé pour le grand public et restera donc un souvenir à la valeur inestimable pour celles et ceux qui auront l’opportunité de porter la flamme. Ils seront 1 000 porteurs de la Flamme Paralympique et 10 000 porteurs de la Flamme Olympique des Relais de Paris 2024.

