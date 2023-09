Paris Sportifs : L’ANJ lance une campagne de sensibilisation pendant la Coupe du Monde de rugby 2023

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) anticipe une augmentation des paris sportifs pendant le mondial de rugby 2023 et lance une campagne de sensibilisation.

Selon une étude menée par Harris Interactive et commandée par l’ANJ, 13% des français auraient l’intention de parier pendant cette Coupe du Monde de rugby.

Si le rugby n’occupe « que » la 4e place des sports les plus pariés en 2022 avec 176 millions d’euros de mises engagées, l’ANJ estime que les mises totales « pourraient se situer dans une fourchette allant de 85 millions d’euros à 150 millions d’euros ».

Le parcours du XV de France pourrait logiquement déterminer le montant des jeux puisque 91% des potentiels parieurs envisagent de miser sur les matchs de l’équipe de France.

Toujours selon l’ANJ, 47% des français ont l’intention de suivre le mondial de rugby. Ce qui représente un total plus important que pour la Coupe du Monde de football 2022. Sur ce total, 45% comptent parier « amicalement » avec leurs proches et 25% auraient l’intention de miser de l’argent sur les matchs. 44% d’entre eux ont entre 25 et 34 ans.

Snapchat pour toucher les jeunes

« Les risques d’addiction et de dépendance associés aux paris sportifs sont identifiés par plus de 8 Français sur 10 (84%) » alerte l’ANJ. D’autant plus que cette mesure est en hausse de 11 points depuis la dernière Coupe du Monde de football au Qatar.

Pour sensibiliser les plus jeunes, l’ANJ a ainsi décidé de lancer une campagne sur le réseau social Snapchat. Reprenant le lexique particulier du rugby, l’ANJ explique avec des jeux de mots bien sentis « qu’on ne se lance pas si on ne maîtrise pas les codes ».

Imaginée par l’agence Rosbeef ! qui a déjà collaboré avec l’ANJ pour la Coupe du Monde de football 2022, la campagne sera également diffusée en affichage extérieur digital.

