Pascal Dupraz met un pied dans l’eSport en devenant ambassadeur de la Team BDS

Cette semaine, l’équipe eSport « Team BDS » basée en Suisse a annoncé l’arrivée de Pascal Dupraz en tant qu’Ambassadeur Officiel.

Dans le cadre de cet accord signé pour une année minimum, l’actuel entraîneur du SM Caen participera notamment à plusieurs bootcamps avec les équipes de la TEAM BDS et à des activations digitales.

« Je pense que le monde de l’E-sport, qui est très jeune, a besoin de se professionnaliser avec l’aide de personnes comme Pascal Dupraz afin d’apporter une expertise et un recul que nous n’avons pas encore. » commente Alexandre Lopez, le directeur du développement de la TEAM BDS, dans un communiqué.

Afin de participer à la professionnalisation de l'esport, nous sommes fiers de vous annoncer que @CoachDupraz est désormais l'Ambassadeur Officiel de BDS !#DuprazBDS pic.twitter.com/n1CFLKliQt — Team BDS (@BDS_esport) July 15, 2020

« On dit jouer au football, on dit aussi jouer aux jeux-vidéos. Il ne faut pas se départir du côté ludique de notre sport. On joue pour se divertir, on joue aussi pour nos supporters. Et puis, il y a la proximité avec mes racines… la Suisse, et la jeunesse du projet. Cela me rappelle beaucoup souvenirs et surtout prouve une nouvelle fois que je suis attaché à la jeunesse. Je suis réputé pour avoir lancé, dans mes différents clubs des jeunes. En fait, j’ai foi en la jeunesse. Elle t’oblige, sans cesse, à te réinventer ! » ajoute Pascal Dupraz.

Ce rapprochement entre BDS eSport et Pascal Dupraz a été initié par Thomas Sereni, Directeur associé de Sportvision et fondateur de l’agence Prokick. « Dans le cadre de mes échanges avec BDS, l’idée était de développer commercialement la team sur la Suisse francophone et la France voisine. J’ai alors proposé à Alexandre de faire appel à un ambassadeur avec un fort ancrage local. Pascal est un homme qui est attaché à son territoire, son long passé à l’ETG le prouve… Il est surtout reconnu pour sa capacité à accompagner efficacement des joueurs. » détaille Thomas Sereni.