Grand espoir du cyclisme français, Paul Seixas devient ambassadeur de Silae, spécialiste des solutions de gestion de la paie et des ressources humaines, pour les trois prochaines saisons.

Paul Seixas étoffe son portefeuille de partenaires. Le jeune cycliste français s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec Silae, éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion de la paie et des ressources humaines.

Officialisée le 24 novembre, cette collaboration constitue le premier partenariat décroché par le coureur depuis le début de son accompagnement par l’agence de marketing sportif Sportfive.

« Même attention au travail bien fait »

« Dans mon sport, chaque détail compte : la préparation, la récupération, les choix qu’on fait chaque jour. J’ai retrouvé chez Silae cette même attention au travail bien fait », explique Paul Seixas.

Au-delà de l’association d’image, l’entreprise française entend faire vivre ce partenariat auprès de ses collaborateurs, clients et partenaires. La création de contenus exclusifs, l’organisation de rencontres privilégiées avec le cycliste et des activations autour de la pratique du vélo, notamment lors d’événements et sur les réseaux sociaux, figurent au programme.

« Nous sommes ravis de nous engager aux côtés de Paul Seixas. Au plus haut niveau, la performance se construit dans des milliers de détails que personne ne voit. C’est aussi notre métier : une paie juste, c’est une donnée bien traitée, au bon moment, chaque mois. Avec Paul, nous partageons cette conviction, et l’envie d’aller plus loin », se réjouit Pierre Cesarini, directeur général de Silae.

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