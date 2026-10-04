L’OGC Nice accueille un nouvel acteur local parmi ses partenaires. La fintech Paytweak rejoint le club comme Fournisseur Officiel pour la saison 2026-2027.

Une fintech niçoise rejoint l’écosystème commercial de l’OGC Nice. Le club annonce la signature d’un partenariat avec Paytweak, qui devient fournisseur officiel et solution de paiement officielle pour l’ensemble de la saison 2026-2027.

Fondée en 2015 par Thierry Meimoun, l’entreprise française développe des solutions destinées à simplifier et sécuriser les encaissements des professionnels, du paiement par lien au paiement par téléphone, jusqu’aux usages en magasin avec PayPOS. Elle a renforcé son implantation locale en inaugurant de nouveaux locaux à Nice en janvier dernier.

Une visibilité à l’Allianz Riviera et en ligne

« Ce partenariat est aussi une manière concrète d’affirmer notre attachement à Nice et de contribuer à son dynamisme », souligne Thierry Meimoun, fondateur et président de Paytweak.

La fintech bénéficiera d’une visibilité à l’Allianz Riviera et sur les plateformes digitales du club. Elle interviendra également auprès des entreprises du Business Club de l’OGC Nice pour partager son expertise autour des nouveaux usages du paiement.

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