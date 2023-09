Pepsico met en scène les « papys » de la NFL dans sa campagne publicitaire « Unretirement »

Pour la nouvelle saison 2023-2024 de NFL débutée il y a quelques semaines, le groupe Pepsico a lancé la campagne publicitaire « Unretirement » dans laquelle d’anciens joueurs sortent de leur retraite.

Habitué aux campagnes marketing d’envergure, Pepsico sort une nouvelle fois le grand jeu pour assurer la promotion de ses marques comme Pepsi, Lay’s, Doritos, MTN Dew,…

Pour cette rentrée, le casting de la campagne « Unretirement » est plutôt impressionnant avec les anciens Dan Marino, Randy Moss, Jerry Rice, Emmitt Smith ainsi que le QB actuel des Bills de Buffalo Josh Allen. A la fin du spot, Tom Brady et Julian Edelman font également une apparition.

Après une bouchée et un gorgée, les légendes se retrouvent sur le terrain pour une dernière heure de gloire, le tout sur le son « Without me » (Guess who’s back) d’Eminem…

« Les marques PepsiCo étaient des incontournables chez moi lorsque je regardais ces légendes de la NFL » a déclaré Josh Allen. « Je n’aurais jamais pensé pouvoir partager le terrain avec un grand joueur comme Dan Marino, donc c’était génial de tourner cette publicité aux côtés de tout le monde et de faire partie de leur expérience de « non-retraite ». »

