PlayStation devient la console officielle de la WNBA

La Women’s National Basketball Association (WNBA) et Sony Interactive Entertainment ont annoncé un partenariat de plusieurs années pour « élever » le sport féminin.

Ainsi, Sony et la WNBA ont d’ores et déjà officialisé un travail commun pour le prochain AT&T WNBA All-Star Game qui se déroulera le 15 juillet prochain à Las Vegas. Quelque temps après être d’abord devenu le partenaire officiel du football féminin de l’UEFA, cette nouvelle collaboration fait office de « dernier effort de SIE pour élever le sport féminin et mettre en lumière la prochaine génération d’athlètes », annonce la marque. PlayStation devient donc la console officielle (PS5) et partenaire marketing de la WNBA.

