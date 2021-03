Podcast « L’After du Sport Business », TikTok… Sports Management School explore de nouveaux canaux de communication

Sports Management School (SMS), école leader spécialisée dans le management du sport, continue d’être au cœur des nouvelles tendances de consommation avec le lancement d’une série de podcasts et la création d’un compte TikTok.

SMS sur TikTok

Après la création d’un blog alimenté régulièrement par les professeurs, les élèves et alumni ou encore l’organisation de webinaires, SMS a donc décidé d’investir le réseau le plus suivi par les jeunes, TikTok.

Pour l’animation et le lancement de son compte, l’école a fait appel à Antoine Soave, étudiant en Bachelor 2 et influenceur reconnu sur TikTok sous le pseudo de @apollon.13 (556k abonnés). « Ce réseau est innovant pour une école et peu sont présentes alors que selon moi, c’est un bon moyen pour recruter et présenter l’école et les formations aux plus jeunes » précise Antoine Soave. « D’autant plus quand c’est animé par un étudiant en interne qui connait déjà les codes de l’école. C’est un de mes premiers partenariats en temps que community manager et cela va être une belle expérience. Je sais que je dois faire attention car il faut que je puisse retransmettre les valeurs de SMS tout en parlant aux jeunes. Mais je suis habitué et c’est donc plus logique pour l’école de passer par un de ses élèves. »

« L’After du Sport Business », le nouveau podcast SMS

Le 19 février dernier, Sports Management School lançait le premier podcast de l’école « L’After du Sport Business ».

Après David Drahy, fondateur de l’agence Com’Over et Jérome Fernandez, ancien international handballeur élu à la Fédération française de handball, l’école donne rendez-vous le 19 mars pour un entretien avec Yann Roubert, président du LOU.

L’objectif est de parler des parcours des personnalités du sport business, de leur vision du sport de demain en passant par des sujets collés à l’actualité, et ce avec des personnes issues de fédérations, de marques, d’agences, de médias, de start-ups, … David Mignot, Directeur Académique de SMS et hôte de l’émission donnera ainsi rendez-vous deux fois par mois aux auditeurs.

Le Quart d’Heure Alumni sur Instagram

Nouvelle également depuis le début de l’année, la série de live Instagram « Quart d’Heure Alumni » une fois par mois qui met en avant des alumni, interviewés par des membres du BDE durant 15 minutes pour parler de leur parcours. Rendez-vous sur INSTAGRAM.

Rendez-vous pour le prochain webinaire le 18 mars

En partenariat avec Be Sport, SMS organise depuis la rentrée des webinaires. Organisés tous les mois, ils s’articulent sur des thématiques en lien avec l’actualité du sport, du sport business et réunissent des intervenants de l’école, des professionnels du sport business, des acteurs clés du sport et des journalistes.

La prochaine thématique du webinaire du 18 mars portera sur le sponsoring sportif : Renseignements et inscriptions ici !

« Nous savons que la période n’est pas facile pour les étudiants et il est important de pouvoir leur fournir des informations, les aider dans leur obtention de diplôme, de recherche de stage » précise Michael Tapiro, président du conseil stratégique international de l’école créée en 2010.