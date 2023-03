Pourquoi les joueurs du RC Lens ont joué avec les « mauvais » flocages ce week-end ?

Ce samedi, lors de la réception d’Angers en Ligue 1 Uber Eats, les joueurs du Racing Club de Lens ont échangé leur nom de famille sur leur maillot. Une manière originale de mettre en avant la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.

Voilà une initiative qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des observateurs de notre Ligue 1 Uber Eats. 26ème minute de jeu, samedi soir. Alors que le RC Lens reçoit le SCO d’Angers dans le cadre de la 28ème journée de championnat, Jean-Louis Leca ouvre le score. Enfin, presque. Ce n’est pas le portier lensois qui vient d’inscrire son premier but en carrière, mais bien Seko Fofana. Pourtant, dans le dos du maillot de l’Ivoirien, on lit bien le flocage « Leca ».

Pourquoi ? Il s’agit en réalité d’une initiative du RC Lens lancée à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, qui a lieu ce mardi 21 mars. Les joueurs nordistes ont tous conservé leur numéro habituel mais échangé leur nom de famille : Adrien Thomasson est devenu Adrien Pereira da Costa ; Loïs Openda, de nouveau buteur face à Angers après son incroyable triplé à Clermont, portait le nom d’Angelo Fulgini dans son dos…

Avec « nos noms disent NON » (slogan visible sur les tuniques sang et or), le Racing a voulu « mettre les préjugés et les discriminations hors-jeu ».

D’autres initiatives ont été organisées ce week-end à l’approche de la journée pour l’élimination de la discrimination raciale. Les clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT se sont mobilisés aux côtés de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) en portant notamment des chasubles à l’échauffement où l’on pouvait lire « Signalez ».

Nos Violets s'échauffent avec un chasuble floqué du mot "𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗟𝗘𝗭", en écho à la mobilisation du football français contre le racisme et l'antisémitisme ! 👉 https://t.co/jwKky2h34D#TFCLOSC #JouonsLaCollectif pic.twitter.com/ppRUEA51vZ — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 18, 2023

Un clip, réalisé par Green Garden Digital, a aussi été diffusé afin d’inviter les supporters à signaler les actes racistes ou antisémites dont ils pourraient être témoins.

