Pourquoi les paris sur le foot sont-ils les plus populaires ? 

Si les paris sportifs de manière générale sont devenus très attractifs ces dernières années, aujourd'hui les parieurs ont tendance à s'orienter de plus en plus vers le football.

Est-ce à cause de la popularité incontestable de ce sport à travers le monde, ou encore des offres intéressantes dont les parieurs bénéficient ?

En effet, le football est l’un des sports les plus connus dans le monde. En Europe où il est le plus développé, les passionnés du foot appartiennent à toutes les tranches d’âge de 7 à 77 ans. En témoigne la finale de la champions league qui s’est jouée récemment en France entre deux géants de cette compétition, le Real Madrid et le Liverpool. De nombreuses personnes qui avaient déjà acheté leur ticket n’ont malheureusement pas pu accéder au stade. Au-delà du continent européen l’enthousiasme est presque le même dans les autres continents (Afrique, Amérique du sud, Asie, etc.).

Si pour certains la passion se limite au visionnage des matchs importants à leurs yeux, pour les parieurs sportifs la passion est tout autre. Pour ces derniers l’objectif c’est de gagner de l’argent en misant sur les matchs. L’issue d’un match importe peu tant que les résultats sont en leur faveur.

Quand il s’agit de miser sur un match de football il faut prendre en compte plusieurs facteurs :

La compétition. Est-ce la compétition à laquelle les équipes aspirent le plus ?

L’importance du match à jouer pour les deux équipes. S’agit-il d’un derby entre deux équipes rivales?

Y a-t-il des joueurs blessés et qui sont indispensables ?

L’effectif est-il au complet et en forme ?

Où se joue le match ? à domicile ou à l’extérieur ?

Qu’en est-il de l’arbitre du jour ? Est-il expérimenté, sévère ou moins sévère ?

Le match se joue-t-il en présence des supporters ou à huis clos ? etc.

Les choix du parieur devront se fonder sur ces critères non exhaustifs, d’où la nécessité impérieuse d’avoir une maîtrise parfaite du championnat concerné. En outre, il faut savoir que plus une équipe est performante, plus les bookmakers réduisent les chances de gagner.

La stratégie des bookmakers pour attirer les parieurs

Pour s’attirer des clients, plusieurs sites de paris sportifs offrent des bonus dès l’inscription. Mais le plus souvent il y a des conditions pour pouvoir profiter de ces bonus, c’est pourquoi il est toujours important de bien lire le règlement sur les bonus avant de s’engager.

Les statistiques médiatisées du football

On ne peut parler de football sans aborder les statistiques. Aujourd’hui toutes les informations sont partagées par les médias, ce qui permet aux fans de connaître la performance actuelle de leur club tant sur le plan sportif qu’économique.

Des études réalisées sur plusieurs aspects de la vie du club permettent d’obtenir des résultats chiffrés. On pourrait retrouver les informations suivantes :

Les résultats de l’analyse sur le plan sportif qui seront exploités par la suite par les médias mais aussi par le staff technique

L’analyse sur la popularité du club, ses stratégies marketing (sponsoring, publicité, etc.)

Les côtes et les revenus concernant les paris etc.

L’une des raisons de la popularité des paris sur le football est la connaissance de ces chiffres par les parieurs à travers les médias.

Les grandes compétitions internationales

C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les parieurs sont séduits par le football. A chaque période il y a un évènement sportif important qui réunit les grandes équipes du moment. Parmi ces compétitions on peut citer :

La champions league

Cette compétition fait vibrer plus d’un pays à travers le monde. C’est la compétition préférée de plusieurs parieurs car elle réunit non seulement les meilleurs clubs d’Europe mais aussi les meilleurs joueurs du monde. Les possibilités de gagner sont très grandes en raison du dévouement des joueurs qui rêvent tous de la gagner ne serait-ce qu’une fois dans leur carrière. Le Real Madrid est le dernier club vainqueur de la coupe aux grandes oreilles mais aussi le plus titré de ladite compétition soit 14 fois.

La Coupe du monde

La coupe du monde est la compétition où s’affrontent plusieurs pays venus de tous les continents. C’est la plus prestigieuse compétition de football. En cette période des vacances les parieurs sont impatients de voir l’ouverture de la prochaine édition qui se tiendra dans quelques mois au Qatar. Ce serait certes une aubaine pour eux après cette période de pause où il est difficile de trouver plusieurs matchs de foot sur lesquels miser.