PPA Sport – Sport Business School

PPA SPORT – LA GRANDE BUSINESS SCHOOL DU SPORT EN ALTERNANCE

PPA Sport est La Grande École de Sport proposant tous ses cursus en alternance. Entre le Bachelor Marketing & Business du Sport et le Mastère Management et Business du Sport, les étudiants peuvent trouver la formation qui leur correspond.

PA Sport vous offre une formation premium en alternance hautement qualifiée animée par une pédagogie innovante et professionnalisante qui garantit une insertion professionnelle à tous dans le secteur du sport. Les formations PPA Sport s’adressent aux étudiants désireux d’atteindre des postes à responsabilité dans la Gestion, le Management, le Marketing ou la Communication appliqués au domaine du sport. Programme Grande École ou MBA, tous nos cursus bénéficient de notre expertise et sont reconnus par les professionnels du secteur.

PPA Sport, c’est aussi l’école de l’innovation pédagogique. Nous sommes en mesure de proposer tout au long de l’année des conférences, des visites ou des rencontres avec les professionnels du secteur, permettant aux étudiants de clarifier leur projet professionnel et de se construire un large réseau.

PPA Sport propose une formation qui associe une double compétence en management et en business du sport avec :

Un solide socle des fondamentaux business: gestion, management, marketing, communication, digital, commerce

Une expertise des spécificités de l’écosystème du sport : institutions sportives, gouvernance, marketing et sponsoring sportif, merchandising, sport et media, trends …

Un parcours personnalisé dans le business du sport avec pour chacun des étudiants un parrain professionnel du secteur et un chargé de relations entreprises dédiés

Une spécialisation métier dès la 3ème année

Un encadrement par les meilleurs experts de tous les secteurs du business du sport : fédérations, ligues, clubs professionnels, événementiel sportif, agences de marketing sportif, équipementiers sportifs, sponsoring sportif …

Campus : Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Reims, Aix-en-Provence, Nantes et Toulouse

Tarifs : Entre 6 380€ et 7 730€ par an