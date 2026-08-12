Le Paris Saint-Germain et Aston Villa s’affrontent ce mercredi 12 août pour la Supercoupe de l’UEFA 2026. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

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Premier trophée européen de la saison en jeu. Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la dernière Ligue des champions, affronte Aston Villa, lauréat de la Ligue Europa, ce mercredi 12 août 2026 à Salzbourg, en Autriche.

Tenant du titre après sa victoire face à Tottenham aux tirs au but lors de l’édition précédente, le PSG peut donc conserver son trophée. Pour son premier match officiel de la saison, l’équipe de Luis Enrique retrouve un adversaire anglais et une vieille connaissance du club parisien : Unai Emery, désormais entraîneur d’Aston Villa.

À quelle heure regarder PSG – Aston Villa ?

Le coup d’envoi de la Supercoupe entre le PSG et Aston Villa sera donné à 21h, heure française, ce mercredi 12 août.

La rencontre se dispute à la Red Bull Arena de Salzbourg, également appelée Stadion Salzburg, en Autriche.

Sur quelle chaîne TV regarder PSG – Aston Villa ?

En France, PSG – Aston Villa est diffusé en direct et en exclusivité sur CANAL+. La rencontre est également proposée sur CANAL+ Foot pour les abonnés disposant de la chaîne.

La prise d’antenne sur CANAL+ est annoncée dès 20h20, soit 40 minutes avant le coup d’envoi.

Comment regarder PSG – Aston Villa en streaming ?

Pour regarder PSG – Aston Villa en streaming, les abonnés CANAL+ pourront suivre la Supercoupe 2026 en direct via myCANAL et l’application CANAL+, sur ordinateur, smartphone, tablette ou TV connectée.

PSG – Aston Villa : les informations à retenir

Match : Paris Saint-Germain – Aston Villa

Paris Saint-Germain – Aston Villa Compétition : Supercoupe de l’UEFA 2026

Supercoupe de l’UEFA 2026 Date : mercredi 12 août 2026

mercredi 12 août 2026 Heure : 21h

21h Lieu : Red Bull Arena, Salzbourg (Autriche)

Red Bull Arena, Salzbourg (Autriche) Chaîne TV : CANAL+ et CANAL+ Foot

CANAL+ et CANAL+ Foot Streaming : application CANAL+ / myCANAL

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Les équipes probables de PSG – Aston Villa

Paris SG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes – Beraldo, Neves, Vitinha – Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

Entraîneur : Luis Enrique (ESP).

Aston Villa : Bizot – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – Gomes, Kamara – McGinn (cap.), Barkley, Buendia – Abraham.

Entraîneur : Unai Emery (ESP).

Le PSG tentera ainsi de démarrer sa saison 2026-2027 avec un nouveau trophée européen et de conserver une Supercoupe remportée l’an dernier face à Tottenham aux tirs au but.