Puma devient licencié officiel de la Formule 1 dès 2024

A l’occasion du Grand Prix de Miami 2023 qui se dispute ce week-end, la Formule 1 officialise la signature d’un nouveau contrat pluriannuel avec Puma.

A partir de 2024, l’équipementier allemand va devenir licencié officiel de la F1 et pourra produire des vêtements, des chaussures et des accessoires sous licence Formule 1, comprenez utilisant le logo F1 qui a changé il y a 5 ans déjà. En outre, Puma pourra également vendre en exclusivité sur plusieurs courses des produits F1 et d’écuries. La marque équipera également les employés de la Formule 1.

Déjà présent en F1 à travers des partenariats avec des équipes comme Mercedes AMG Petronas, la Scuderia Ferrari ou encore Alfa Romeo, Puma va donc renforcer un peu plus son engagement dans un championnat automobile qui appartient aux américains de Liberty Media.

« Puma est devenue la marque de sport automobile la plus authentique et la plus crédible et possède l’expertise nécessaire pour créer les meilleurs produits pour les meilleurs pilotes et équipes du monde ainsi que pour ses fans » explique Arne Freundt, le CEO de PUMA, dans un communiqué. « Puma s’est toujours positionné à l’intersection du sport et de la mode, et nous pensons que nous sommes dans la position idéale pour traduire la culture de ce sport en collections streetwear pertinentes ».

Pour célébrer cette annonce, Puma a réalisé une vidéo mettant en scène George Russell, pilote de l’écurie Mercedes.

