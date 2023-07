Puma dévoile (à moitié) les maillots domicile et extérieur de l’OM pour la saison 2023-2024

Hier, l’équipementier du club a organisé un match sur un terrain qui, en s’effaçant, a dévoilé les deux nouveaux maillots du club phocéen pour la saison 2023-2024.

« L’histoire s’écrit sous vos pieds ». Pour illustrer à la perfection la devise des maillots 23/24 de l’OM, Puma a donc organisé des matchs de foot sur un petit terrain avec les enfants du FC La Castellane. Une campagne menée par l’agence Lafourmi. « On voulait trouver une mécanique créative dans laquelle le rôle des minots marseillais serait prépondérant. Ils sont le cœur de la ville et du club. Plus la passion s’exprime sur les terrains de la ville, plus la passion pour l’OM se révèle » explique Clément Cimarro, Directeur de la Création chez LaFourmi, dans un communiqué.

« On a décidé de faire un événement très audacieux, qui change un peu de ce qu’on peut faire habituellement sur les révélations de maillots. On a voulu créer quelque chose qui engage la communauté marseillaise à l’occasion d’un événement qu’on a fait de A à Z avec l’agence LaFourmi » ajoute Antoine Cretenet, brand manager football Puma. « On a fait venir des enfants de La Castellane, un club soutenu par la Fondation OM, à ce tournoi Puma. On a recouvert sur cette fresque une peinture qui s’effrite. Plus les enfants jouent sur le terrain, plus ils dévoilent la fresque et donc, les maillots. »

« Après quelques minutes de match, le terrain originel laissait place à une fresque présentant les modèles domicile et extérieur, dans une version faisant référence aux divinités de la Mer et de la Terre. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA France 🇫🇷 (@pumafrance)



Concernant ces tuniques, c’est la sobriété qui prime. Le maillot domicile est blanc avec des liserés bleu ciel sur les manches et sur le col. Quant au maillot extérieur, la base est bleue marine avec des bandes blanches qui traversent le maillot comme pour représenter les vagues de la mer Méditerranée.

CMA CGM sur les maillots de l’OM

Sur la face avant des maillots, on retrouve le logo de CMA CGM qui succède à Cazoo et qui est dorénavant le Partenaire Principal de l’Olympique de Marseille. Encore un peu de patience avant que ces maillots ne soient complètement révélés et mis en vente.

Partenaire pour les deux prochaines saisons, CMA CGM a dévoilé deux photos d’un cargo et avion avec la mention « Allez l’OM ».

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

À lire aussi