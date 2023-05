Puma dévoile le maillot 2023/24 de Manchester City

Puma célèbre les 20 ans de l’Etihad Stadium à travers le nouveau maillot domicile 2023/2024 de Manchester City.

Quelques jours après sa qualification en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid dans un Etihad Stadium électrique, Puma a dévoilé le maillot que porteront les Skyblues la saison prochaine. Et c’est à ce même stade que le maillot rend hommage, domicile des Citizens depuis août 2003.

Sur une base bleu ciel, plusieurs lignes viennent rappeler les 4 tourelles géantes visibles de l’extérieur du stade et qui font la particularité de son architecture. Son col en V rend hommage à celui du maillot 2003/2004, conçu par Reebok, première saison où Man City évoluait à l’Etihad. Enfin, le code postal du stade est affiché à l’intérieur du col.

La version que porteront Haaland, Grealish, De Bruyne et compagnie est conçue avec le tissu ULTRAWEAVE. Une technologie qui rend le maillot très fin et qui permet, selon Puma, de « réduire le poids et les frottements » pour « permettre aux joueurs de se déplacer librement ». De plus, la technologie dryCELL intégrée dans le tissu est conçue pour garder le corps à l’abri de la transpiration. Un maillot vendu au prix de 140€.

Un maillot disponible dans le Métaverse

Pour la version replica, il faudra débourser 95€. Tout comme Nike ou son cousin adidas, Puma a également augmenté le prix de ses maillots (+ 5€) mais uniquement pour la version supporter. L’équipementier allemand précise aussi que les deux versions sont fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés, à l’exception des bordures et des ornements.

Suite au succès du lancement du maillot third de City depuis la plateforme Metaverse Roblox l’année passée, celui du « home kit » de la saison prochaine sera accompagné « d’un événement Metaverse sur Blue Moon, l’expérience Roblox du club ».

« Une version virtuelle du maillot domicile sera disponible avec des options de personnalisation pour les joueurs. » Ainsi, des vêtements digitaux, des fun quests, des séances photos et des apparitions spéciales de légendes du club seront de la partie.

