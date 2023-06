Puma dévoile le nouveau maillot domicile de l’AC Milan pour la saison 2023-2024

Après avoir validé leur place en Ligue des Champions la saison prochaine, les rossoneri connaissent désormais le maillot avec lequel ils joueront dans quelques mois.

Pour la saison 2023-2024, Puma veut rendre hommage à la ville de Milan et à ses habitants. L’équipementier allemand a donc décidé de moderniser les mythiques bandes noir et rouge du maillot milanais. Sur cette tenue, ces bandes se répètent pour former un « M » et représenter « un lien entre le club et la ville ».

La bordure noir du col V et des manches s’ajoute également au design du maillot. L’inscription « AC Milan » en gras se trouve à l’arrière au niveau du col. Doté de la technologie DryCell, le tissu ULTRAWEAVE rend le maillot extrêmement fin et est censé garder le corps à l’abri de la transpiration.

La tenue, vendue 95€ pour la version replica et 140€ pour l’authentic, est disponible dès maintenant à l’achat. Les deux versions sont d’ailleurs fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés, à l’exception des bordures et des décorations.



Les joueurs milanais porteront ce maillot pour la première lors de la dernière journée de Serie A, ce dimanche 4 juin contre l’Hellas Verone à San Siro.

