Puma dévoile les nouveaux maillots de l’Olympique de Marseille pour la saison 2023-2024 (désormais floqués CMA CGM)

L’équipementier allemand a révélé les maillots domicile et extérieur 23-24 de l’Olympique de Marseille avec pour inspiration « les éléments naturels ».

Pour le maillot domicile, la base est blanche. Le col et les manches sont bleus avec un léger liseré blanc à l’intérieur. L’inspiration le « home kit » vient de la roche calcaire. « Le calcaire possède des lignes inédites formées par des couches uniques, forgées par le temps. Ce sont ces formes qui apparaissent dans un gris léger, fusionnant avec le blanc incontournable du club. » explique Puma. Dans le dos, la phrase « PETRA GENESIS (roche d’origine) Massalia » est présente.

« Mettre en valeur les éléments naturels qui façonnent la ville depuis des millénaires et qui en font sa singularité »

Des nouveaux maillots désormais floqués du logo CMA CGM sur la face avant, nouveau partenaire principal du club. Sur la manche, le sponsor sera de nouveau le label du rappeur Jul « D’or et de platine » qui a renforcé son statut auprès du club phocéen.

« Quand on aime Marseille, on aime l’OM. CMA CGM est le premier sponsor made in Marseille ».

« Quand l’OM s’est mis à la recherche d’un nouveau sponsor, il était logique et naturel que ce soit CMA CGM, a expliqué Tanya Saadé Zeenny, Directrice générale déléguée du groupe CMA CGM et Présidente de la Fondation éponyme, au quotidien La Provence qui appartient à CMA CGM « Nous avons des points en commun : Marseille et le sport. Nous sommes très attachés et très implantés dans le territoire, et nous partageons les mêmes valeurs autour du sport : l’agilité, l’audace, l’esprit d’équipe, le dépassement de soi. Quand on aime Marseille, on aime l’OM. CMA CGM est le premier sponsor made in Marseille. Ce partenariat est la rencontre de deux grandes institutions de la ville, deux grands symboles. Ça fait sens. »

Des nouveaux maillots qui ont été mis en avant dans l’édition du jour de La Provence racheté il y a quelques mois par Rodolphe Saadé, PDG de la CMA-CGM.

Pour la tunique extérieur, faite de bleu marine, l’idée vient de la mer Méditerranée. Plusieurs lignes blanches traversent le maillot et représentent les cartes maritimes de la Rade de Marseille. L’inscription « MARE NOSTRUM (notre mer) Massalia » figure également à l’arrière du col.

Avec ces tenus « éléments naturels » Puma et l’OM ont voulu « mettre en valeur les éléments naturels qui façonnent la ville depuis des millénaires et qui en font sa singularité ». Fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés, les deux maillots disposent de la dernière technologie tissu de Puma, « ULTRAWEAVE ».

Disponibles dès le 5 juillet, les versions « authentic » seront vendus 140€. Comptez 95€ pour les versions « replica ».

Un reveal organisé avec les minots

Pour dévoiler les nouvelles tuniques, un évènement a été organisé il y a quelques jours par l’agence Lafourmi. « On voulait trouver une mécanique créative dans laquelle le rôle des minots marseillais serait prépondérant. Ils sont le cœur de la ville et du club. Plus la passion s’exprime sur les terrains de la ville, plus la passion pour l’OM se révèle » explique Clément Cimarro, Directeur de la Création chez LaFourmi, dans un communiqué.

« On a décidé de faire un événement très audacieux, qui change un peu de ce qu’on peut faire habituellement sur les révélations de maillots. On a voulu créer quelque chose qui engage la communauté marseillaise à l’occasion d’un événement qu’on a fait de A à Z avec l’agence LaFourmi » ajoute Antoine Cretenet, brand manager football Puma. « On a fait venir des enfants de La Castellane, un club soutenu par la Fondation OM, à ce tournoi Puma. On a recouvert sur cette fresque une peinture qui s’effrite. Plus les enfants jouent sur le terrain, plus ils dévoilent la fresque et donc, les maillots. »

À lire aussi